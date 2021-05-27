Картофель стал самым подорожавшим продуктом за год

27 мая. FINMARKET.RU - За годподорожал почти в полтора раза и возглавил "турнирную таблицу" по росту цен среди всех продуктов, пишет "Российская газета". В оптовом звене картофель апрель 2021 года к апрелю прошлого года подорожал на 50%, оценивает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В рознице картофель подорожал на 47,7%, подсчитали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр".

Кроме неурожая в прошлом году, повлиял рост стоимости ресурсов. Но рост цен сделал этот бизнес привлекательным для аграриев - в этом году они обещают посадить больше картофеля, пишет "РГ".

Последние 3-4 года из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабельности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей). При средней урожайности 20-25 центнеров с га мы потеряли таким образом 500 тыс. тонн. А только Москва и область в год съедают 700-800 тыс. тонн картофеля. Кроме того, сказался рост стоимости семян: в основном они импортные и их доля в себестоимости производства самая большая - около 20%. Также выросли цены на химикаты, топливо и многое другое. Отдельная история - сложившийся дефицит кадров из-за невозможности привлечь к сезонным работам мигрантов. Отрасли пришлось экстренно искать работников и платить зарплаты на 30-50% выше обычного. По информации Алексея Красильникова, сейчас мигранты все-таки заезжают в картофелеводческие хозяйства, но полностью потребность в кадрах не будет закрыта.

Но в этом году Россия должна наверстать потери. По прогнозу минсельхоза, в этом году картофель высадят на площади 290,5 тыс. га, что на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году, говорит Красильников.

Но часть картофеля отправится на переработку: в ближайшее время в России запускается ряд предприятий по производству картофеля фри и чипсов. Это более маржинальная продукция, которая даст сельхозпредприятиям хороший стабильный заработок. На прилавки магазинов картофеля поступит не меньше, чем в прошлом году, прогнозирует Алексей Красильников. При этом как минимум в начале сезона, с поступлением нового урожая, цены на картофель традиционно снизятся. Но гарантировать, что такая цена сохранится на весь сезон, сложно - все негативные факторы прошлого года будут давить на цены и дальше. Однако, по мнению Алексея Красильникова, подорожавший с 20 до 25 руб. за кг картофель не так сильно ударит по кошелькам россиян, как, например, более дорогие мясо или рыба. Зато рост цен заинтересует аграриев расширять посадки. Сейчас мы выращиваем около 7-7,5 млн тонн картофеля в год, а можем увеличить производство до 12 млн тонн, говорит Красильников. По данным минсельхоза, самообеспеченность картофелем в прошлом году оказалась не выполнена и составила 86%.