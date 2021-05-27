27 мая. FINMARKET.RU - Уже этим летом на рынке привлечения средств населения может измениться тренд, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на мнение агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Там считают, что рост вкладов населения в банках может возобновиться, а процентные ставки — достичь 5,3%. НКР приводит три причины таких изменений: повышение доходности вкладов, снижение спроса на недвижимость на фоне завершения льготной программы ипотеки, готовность граждан распустить домашние "кубышки", созданные в период пандемии, и перейти к консервативному долгосрочному накоплению.

Процесс прироста вкладов тормозился более двух лет на фоне падения ставок, а средства населения стали перетекать с депозитов на текущие и накопительные счета. Ситуация с незначительным притоком вкладов в банковскую систему уже обеспокоила Банк России. В своих обзорах регулятор указывал на тенденцию к сокращению срочных вкладов с одновременным ростом средств на текущих счетах и даже предупреждал, что "с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренный отток вкладов", отмечает "Ъ".

Однако, пишет газета, оптимистичное мнение о скором восстановлении динамики притока вкладов разделяют не все эксперты — доходность депозитов еще далека от стимулирующей сберегать.