Приватизация в РФ: рекордно низкое исполнение

27 мая. FINMARKET.RU - План приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы исполнен лишь на 25%, указывает Счетная палатав своем отчете. "Причины низкой результативности выполнения Плана приватизации Счетная палата видит в недостатках формирования плана и координации участников приватизационных процедур, отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов", - указывает ведомство.

"В 2017–2019 годах в Прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения.21 пакета акций была приостановлена. В План включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей", – отметил на Коллегии по итогам анализа аудитор Андрей Батуркин, цитируемый в сообщении СП.

Как указывается, сократились и поступления средств в федеральный бюджет от приватизации. Если в 2017 году они составили 15,1 млрд рублей, то в 2019 году – уже 12,1 млрд рублей. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017-2019 годов поступило 40,8 млрд рублей или 82,3% бюджетных назначений.

Батуркин также указал, что "фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году".

Вместе с тем, как указывается в сообщении Счетной палаты, он выразил надежду на изменение такой тенденции: "так, в 2020 году, несмотря на пандемию, Росимуществу удалось выполнить плановый показатель по поступлению средств от продажи акций (по сравнению с 2019 годом увеличилось на 9,0 %)".