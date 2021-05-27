- скоростная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань;
- скоростная автодорога Казань–Екатеринбург;
- Фонд реформирования ЖКХ;
- развитие восточного участка БАМа;
- развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона;
- обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен»;
- развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла;
- обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути, в том числе строительство флота.
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27 мая 2021 года 08:02
Инвестиции из ФНБ могут удвоить
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Артем Геодакян/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Лимиты инвестирования из ФНБ в проекты могут быть расширены почти вдвое, пишут "Известия", ссылаясь на свои источники. Изначально предполагалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года — на этой планке настаивал Минфин. Сейчас правительство в целом договорилось об иных допустимых суммах инвестиций. Базовый вариант — вложения в районе 1,2 трлн рублей в следующие три года. Но при условии благоприятной экономической конъюнктуры лимит может быть расширен до 1,8 трлн. По мнению экспертов газеты, принципиально, что решение о направлении ресурсов фонда в экономику принято. Сейчас идет обсуждение процентных ставок, по которым деньги ФНБ будут выдаваться банкам, а также максимальные ставки, по которым они смогут выдавать займы на отобранные проекты, — сказал замминистра экономического развития Илья Торосов. По словам источника "Известий", близкого к правительству, проекты под инвестиции из ФНБ проранжированы в три группы. Первая — это приоритетные инициативы, одобренные главой государства. По этим проектам выбирается практически весь минимальный лимит, предусмотренный в ФНБ на инвестиции. Вторая — проекты ВЭБа и РФПИ, которые выступают кандидатами на включение в первую группу. Третья — инфраструктурные проекты фронтальной стратегии, которые дают максимальный мультипликативный эффект для экономики. На данный момент отобрано восемь проектов из заявленных ранее 32. Это первостепенные проекты, но остальные не отменяются, они выступают следующими претендентами, сказал собеседник. В перечень, по информации "Известий", вошли следующие инициативы:
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Ключевые слова: РФ, ФНБ, инвестиции
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