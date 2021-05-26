ФАС хочет ввести эталонные тарифы на тепло

26 мая. FINMARKET.RU - В России хотят ввести эталонныена теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительстваможет опубликовать уже в июне, рассказал "Известиям" замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

По словам Королева, эталоны планируют вводить постепенно, и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.

Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. И эта мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил представитель ФАС.

Как отметил Королев, с июля 2018 г. такой метод используется при расчете сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии. А. в 2020 году метод эталонов был применен в тарифах в сфере ЖКХ для организаций, владеющих небольшими участками водопроводов и канализаций. В ряде случаев этот метод позволил снизить затраты до 30% на такой элемент водоснабжения, как транспортировка воды и сточных вод, заключил он.

Минстрой в целом поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, сказали "Известиям" в пресс-службе министерства. Там добавили, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) отметили, что введение эталонов сбытовой надбавки электроэнергии повысило финустойчивость компаний, что было особенно важно в период пандемии. Также введение эталонов для ГП стало дополнительным стимулом для компаний развивать новые технологии и повышать качество обслуживания клиентов, подчеркнули представители бизнеса.

Эксперты, однако, опасаются, что регуляторы не учтут все расходы бизнеса и занизят тарифы.