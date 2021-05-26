ФТС ускорит процессы проверок документов

26 мая. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры без участия инспекторов. Об этом в ходе XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил замглавыВладимир Ивин.

Как напомнил Ивин, в 2020 году была утверждена стратегия развития ФТС до 2030 года, и сейчас приступили к ее реализации. "Ставка делается на внедрение элементов искусственного интеллекта. Инспектор в перспективе все больше будет превращаться в эксперта по отдельным моментам, которые еще не удалось алгоритмизировать. Будет подсказывать машине, куда идти дальше", - сказал замглавы ФТС, чьи слова цитируются в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По словам Ивина, составная часть стратегии - концепция интеллектуального пункта пропуска. "Благодаря цифровым каналам связи со всеми участниками процесса - перевозчиками, владельцами товара, экспедиторами, брокерами, иностранными таможенными службами - мы имеем возможность выстроить ситуацию таким образом, чтобы еще до прибытия товара таможня обладала всей информацией о нем", - отметил Ивин.

Логическим развитием этого должна стать так называемая "туннельная технология", когда считывание и проверка информации происходит автоматически. Если не выявлено рисков или несоответствий, декларация оформлена в электронном виде, гарантия также представлена в электронном виде, то происходит автоматический выпуск. В итоге в "туннеле", от шлагбаума до шлагбаума грузовик будет проходить без контактов с таможенником.

По словам Ивина, бизнесу не нужно будет контактировать с представителями ведомств по ветеринарному и фитосанитарному контролю, но пока остается вопрос с пограничниками. Однако Минтранс уже подготовил проект изменений в закон о госгранице. А на следующем этапе нужно стремиться к тому, чтобы на выходе из пункта пропуска реализовывалась технология выпуска товара уже в свободное обращение. "Необходимые условия: на товар уполномоченным экономическим оператором подана предварительная декларация, и по ней уплачены платежи", - сказал замглавы ФТС.

Он также сообщил, что ФТС готовится внедрять в отношения с бизнесом процедуры таможенного мониторинга и таможенного аудита, по аналогии с налоговыми процедурами.