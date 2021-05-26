Можно ли победить бедность с помощью адресности соцмер

26 мая. FINMARKET.RU - Принцип адресности при назначении мер социальной поддержки присутствовать должен, но владение тем или иным имуществом - не всегда показатель того, что человек не нуждается в помощи государства. Поэтому "уравниловки" здесь не должно быть, сказал "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, у людей бывают разные ситуации. "Например, пенсионер живет в большой квартире. Понадобились деньги. Самое простое - посоветовать продать большое жилье и купить что-то поскромнее. С точки зрения рыночной экономики совет правильный. С точки зрения социального государства - нет. Нужно поддерживать тех, кто не может в силу тех или иных причин быстро заработать деньги, а тем, кто может работать, давать эту работу", - подчеркивает сенатор.

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, снизить число бедных удастся за счет большей адресности государственной поддержки. По словам Кудрина, для программ господдержки стоит ввести имущественный ценз, чтобы можно было быстро помочь поднять уровень жизни других людей. "Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - высказался Кудрин в интервью газете "Известия". Тема поддержи бедных за счет богатых - не нова. Рано или поздно она всплывает в комментариях чиновников и общественников. Но она очень тонкая и не однозначная.

"Принцип проверки на нуждаемость, включающий оценку имущества, при назначении пособий по бедности применяется в практике социальной защиты в субъектах РФ, начиная с 2000 годов, - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Однако это не может решить принципиально проблему бедности.в стране формируется в основном из-за низких заработных плат. Поэтому магистральным направлением должно стать повышение минимальных гарантий оплаты труда. МРОТ должен быть выше прожиточного минимума и включать в себя коэффициент иждивенческой нагрузки".

Борьба с бедностью это и про эффективную занятость, говорит эксперт. Нам нужно больше рабочих мест с достойной заработной платой. "Адресная помощь должна быть, но как дополнительный инструмент и для тех, кого следует побуждать работать, а не жить на социальных пособиях", - констатирует Сафонов.

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин отмечает, что внедрение более адресных мер поддержки - это одновременно доказывание миллионами семей, что они имеют право на такую поддержку.