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26 мая 2021 года 08:48
Российские банки укрепили позиции в рейтинге крупнейших эквайеров Европы
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Петр Ковалев/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - В рейтинге крупнейших эквайеров Европы в 2020 году российские банки укрепили позиции, несмотря на снижение объема трансакций. Согласно данным Nilson Report, в 2020 году большинство российских банков, которые входят в топ-50 Европы по эквайрингу, улучшили свои позиции, пишет "Коммерсант". Не изменились они только у крупнейших: Сбербанк сохранил 1-е место, а ВТБ остался на 18-й строчке. Зато у них в прошлом году вырос объем операций, на $58,6 млрд и $5,4 млрд соответственно. Газпромбанк поднялся с 30-го на 29-е место (при снижении объема трансакций на $2,21 млрд), Тинькофф-банк - с 45-го на 42-е место (-$4,38 млрд) и "Русский стандарт" - с 46-го на 44-е место (-$0,15 млрд). Как пояснили в Газпромбанке, в прошлом году в части эквайринга был сделан фокус на росте доходов, что привело к некоторому снижению оборотов и определенной доли неэффективных трансакций, при этом вырос общий портфельный доход. "Консервативный подход позволил существенно стабилизировать портфель и обеспечить его эффективное функционирование, также наложили свой отпечаток пандемические эффекты и действовавший в середине года локдаун",- сообщили в банке. В "Русском стандарте" укрепление позиций в рейтинге связывают в том числе с предложением игрокам рынка ряда сервисов и инструментов, "удобных для быстрого расширения возможностей приема платежей при курьерской доставке". Большинство европейских банков, попавших в рейтинг Nilson Report, продемонстрировали снижение как количества трансакций, так и объемов операций, что и позволило российским банкам улучшить свои позиции.
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Ключевые слова: Россия, банки, эквайеринг
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