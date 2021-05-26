Доля закупок госкомпаний у МСП достигла рекорда

26 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей, рассказали "Известиям" в Корпорации МСП. Из них доля контрактов с малым и средним бизнесом составила 31,9% или 804 млрд рублей, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Для сравнения: в 1-м квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она доходила до 20%, а в 2018-м — 8,8%.

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей. При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд), а на третьем — Тульская (3,8 млрд).

Чаще всего госкомпании покупали у малых фирм, созданных в 2014 году: на них пришлось около 8% общей суммы контрактов МСП за I квартал или 64 млрд рублей. А в отраслевом разрезе наибольшей популярностью у заказчиков пользовались услуги по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (на это было потрачено 50,3 млрд), рекламные сервисы, а также исследования конъюнктуры рынка (25 млрд), работы по возведению зданий (24 млрд рублей) и поставки трубопроводной арматуры (21,4 млрд).

Благодаря закупкам у МСП госкомпаниям удалось сэкономить чуть больше 7%, подсчитали в корпорации. А уровень конкуренции (среднее количество поданных заявок на одну закупку) зафиксировался на отметке в 2,6, не изменившись по сравнению с прошлым годом.

Как ранее писало издание, правительство сформировало очередной пакет мер поддержки МСП, одной из которых стало увеличение квоты МСП в госзакупках до 30%. Сегодня по закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" она составляет 20% в годовом выражении.

"По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках этого закона более чем 200 тыс. предпринимателям из сектора МСП. Для них закупки крупнейших заказчиков — это надежный канал сбыта своей продукции и возможность развития компании", — заявил "Известиям" генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Положительная динамика обусловлена оживлением деловой активности после пандемии и накоплением у МСП опыта по работе с закупками, заявили эксперты.