Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%

В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%

25 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 7,2% по сравнению с апрелем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 2,3%. Ранее сообщалось о повышении на 1,1%.

"Значения индексов производства за март 2021 года скорректированы в связи с тем, что респонденты предоставили в своих отчетах за апрель 2021 года уточненные данные за предыдущий месяц. В большинстве случаев изменены стоимостные характеристики, в том числе объемы отгруженной продукции в стоимостном эквиваленте по дефлятируемым видам деятельности," - указывает Росстат.

По сравнению с мартом текущего годаснизилось на 4,5%.

В январе-апреле рост проппроизводства составил 1,1%. В 1-м квартале, согласно пересмотренным данным показатель снизился на 0,9%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в апреле не изменилось после повышения на 1,2% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели чуть менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за апрель на 6,4% в годовом выражении. В апреле 2020 года на фоне локдауна началась активная стадия кризиса в экономике. Поэтому экономисты ждали роста промпроизводства в апреле на фоне падения на 4,7% в апреле 2020 года.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 3,8%, что лучше нового прогноза Минэкономразвития (2,0%), который министерство уточнило в апреле (понизив с 2,6% из-за более медленного выхода из сделки ОПЕК+, чем ожидали в сентябрьской версии прогноза).

В сфере добычи полезных ископаемых в апреле снижение объема производства в годовом выражении замедлилось до 1,8% после падения на 4,6% в марте.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 14,2% после повышения на 5,4% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в апреле составил 6,2%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 25,9%.

"Рост объемов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли - на 14,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 25,9%. Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Росстата.

Снижение объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Это, отмечает Росстат, связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с допандемийным периодом, можно отметить, что рост к апрелю 2019 года составил 2,2%, указывает Росстат. При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 5,4%, энергетический сектор - на 4,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 8,4%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 2,9%, что в основном связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи.

- добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+97,2%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - рост в 2,6 раза;

- производство мебели - (+91,6%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+71,7%);

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+45%);

- производство электрического оборудования - (+40,3%);

- производство прочих транспортных средств и оборудования - (+34,6%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (+23%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+29,7%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - (+29%)

- производство текстильных изделий - (+25,3%), одежды - (+49,4%);

- производство напитков - (+4,2%) и табачных изделий - (+22%);

- добыча угля - (+8,4%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+8,4%).

- нефте- и газодобыча - (-5,7%);

- добыча металлических руд - (-0,2%).