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25 мая 2021 года 19:00
Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%
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Донат Сорокин/ТАСС
В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%
25 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 7,2% по сравнению с апрелем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 2,3%. Ранее сообщалось о повышении на 1,1%. "Значения индексов производства за март 2021 года скорректированы в связи с тем, что респонденты предоставили в своих отчетах за апрель 2021 года уточненные данные за предыдущий месяц. В большинстве случаев изменены стоимостные характеристики, в том числе объемы отгруженной продукции в стоимостном эквиваленте по дефлятируемым видам деятельности," - указывает Росстат. По сравнению с мартом текущего года промпроизводство снизилось на 4,5%. В январе-апреле рост проппроизводства составил 1,1%. В 1-м квартале, согласно пересмотренным данным показатель снизился на 0,9%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в апреле не изменилось после повышения на 1,2% месяцем ранее. Ожидания экономистов выглядели чуть менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за апрель на 6,4% в годовом выражении. В апреле 2020 года на фоне локдауна началась активная стадия кризиса в экономике. Поэтому экономисты ждали роста промпроизводства в апреле на фоне падения на 4,7% в апреле 2020 года. Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 3,8%, что лучше нового прогноза Минэкономразвития (2,0%), который министерство уточнило в апреле (понизив с 2,6% из-за более медленного выхода из сделки ОПЕК+, чем ожидали в сентябрьской версии прогноза). В сфере добычи полезных ископаемых падение объема производства замедлилось до 1,8% В сфере добычи полезных ископаемых в апреле снижение объема производства в годовом выражении замедлилось до 1,8% после падения на 4,6% в марте. В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 14,2% после повышения на 5,4% месяцем ранее. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в апреле составил 6,2%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 25,9%. Рост промпроизводства к апрелю 2019 года составил 2,2% "Рост объемов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли - на 14,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 25,9%. Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Росстата. Снижение объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Это, отмечает Росстат, связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли. Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с допандемийным периодом, можно отметить, что рост к апрелю 2019 года составил 2,2%, указывает Росстат. При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 5,4%, энергетический сектор - на 4,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 8,4%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 2,9%, что в основном связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи. Отрасли, показавшие наибольший рост в апреле в годовом выражении: - добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+97,2%); - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - рост в 2,6 раза; - производство мебели - (+91,6%); - производство кожи и изделий из кожи - (+71,7%); - производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+45%); - производство электрического оборудования - (+40,3%); - производство прочих транспортных средств и оборудования - (+34,6%); - ремонт и монтаж машин и оборудования - (+23%); - производство резиновых и пластмассовых изделий - (+29,7%); - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - (+29%) - производство текстильных изделий - (+25,3%), одежды - (+49,4%); - производство напитков - (+4,2%) и табачных изделий - (+22%); - добыча угля - (+8,4%); - предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+8,4%). Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с апрелем 2020 года: - нефте- и газодобыча - (-5,7%); - добыча металлических руд - (-0,2%).
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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