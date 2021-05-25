Правительство сформировало доппакет поддержки МСП

25 мая. FINMARKET.RU - Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. Подробности нового пакета "Известиям" раскрыли три близких к кабмину источника.

Так, в пул поддержки вошли следующие меры:

обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

повышение обязательной квоты на закупки у МСП для госзаказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;

для госзаказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%; предоставление капитала - в виде сертификатов - начинающим предпринимателям на открытие своего дела - в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности - аренду, продвижение в интернете, налоги. Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ;

послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;

поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;

создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

Однако, по словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет.

В Минэкономразвития на просьбу "Известий" подтвердить перечень предложенных инициатив сообщили, что дополнительные меры поддержки МСП разработаны, предложения направлены в правительство. Пакет сформирован под руководством Андрея Белоусова - с учетом инициатив Корпорации МСП, "Опоры России", заинтересованных органов власти и членов рабочей группы Госсовета "Малое и среднее предпринимательство", уточнили в пресс-службе.

Прямая стоимость дополнительного пакета мер для бюджета не слишком высока - значительная часть инструментов не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд руб., оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Наиболее действенными, с его точки зрения, могут стать обнуление НДС для общепита и гостиниц, а также увеличение квоты МСП в госзакупках.