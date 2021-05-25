- обнуление НДС для рестораторов и отельеров;
- повышение обязательной квоты на закупки у МСП для госзаказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;
- предоставление капитала - в виде сертификатов - начинающим предпринимателям на открытие своего дела - в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности - аренду, продвижение в интернете, налоги. Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ;
- послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;
- поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;
- создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.
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25 мая 2021 года 10:45
Правительство сформировало доппакет поддержки МСП
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YAY/TACC
25 мая. FINMARKET.RU - Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. Подробности нового пакета "Известиям" раскрыли три близких к кабмину источника. Так, в пул поддержки вошли следующие меры:
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Ключевые слова: РФ, МСП, господдержка, доппакет
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