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25 мая 2021 года 10:45

Правительство сформировало доппакет поддержки МСП

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YAY/TACC
YAY/TACC
25 мая. FINMARKET.RU - Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. Подробности нового пакета "Известиям" раскрыли три близких к кабмину источника.

Так, в пул поддержки вошли следующие меры:

  • обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

  • повышение обязательной квоты на закупки у МСП для госзаказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;

  • предоставление капитала - в виде сертификатов - начинающим предпринимателям на открытие своего дела - в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности - аренду, продвижение в интернете, налоги. Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ;

  • послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;

  • поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;

  • создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

Однако, по словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет.

В Минэкономразвития на просьбу "Известий" подтвердить перечень предложенных инициатив сообщили, что дополнительные меры поддержки МСП разработаны, предложения направлены в правительство. Пакет сформирован под руководством Андрея Белоусова - с учетом инициатив Корпорации МСП, "Опоры России", заинтересованных органов власти и членов рабочей группы Госсовета "Малое и среднее предпринимательство", уточнили в пресс-службе.

Прямая стоимость дополнительного пакета мер для бюджета не слишком высока - значительная часть инструментов не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд руб., оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Наиболее действенными, с его точки зрения, могут стать обнуление НДС для общепита и гостиниц, а также увеличение квоты МСП в госзакупках.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  МСП,  господдержка,  доппакет

 
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