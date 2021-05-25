Утверждены методические рекомендации по адаптации к изменениям климата

25 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвитияутвердило методическиепо адаптации к изменениям климата. Это первый этап, который запустит появление в России новых статданных - размера ущерба, который наносит глобальное потепление. Климатические риски предлагается страховать и нивелировать при помощи обеспечения финансовых и материальных резервов, пишут "Ведомости"

Приказ, устанавливающий методические рекомендации, - один из этапов реализации Парижского соглашения по климату. Следующим шагом в этом направлении станет появление конкретных планов по адаптации отраслей и регионов, рассказал "Ведомостям" замдиректора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Андрей Чайка.

"Наш приказ допускает, что его могут использовать организации, которые понимают, что изменение климата - это реальность, и имеют горизонт планирования от 10 лет, - отметил Чайка. - Они тоже заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои физические риски от воздействия изменений климата".

По его словам, на данный момент ведомственная статистика учитывает только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями (ЧС). Однако значительная часть потенциального ущерба связана с медленными изменениями климата, такими как таяние вечной мерзлоты или изменение температурного режима и количества выпадающих осадков.

Минэкономразвития с помощью собственной методики рассчитывает сформировать информационное пространство, которое позволит в будущем грамотно анализировать климатические риски и управлять ими, адаптироваться к изменениям климата.

По словам руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирины Поминовой, утвержденные методические рекомендации - основа для создания в России национальной системы управления климатическими рисками.

Методические рекомендации предлагают оценивать экономический ущерб от климатических рисков в том числе в денежном выражении. Подразумевается как прямой ущерб (причиненный объектам ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуре и т. д.), так и косвенный (снижение выпуска продукции и прекращение оказания услуг, остановка производства). В неэкономические потери рекомендуется включать ущерб здоровью, жизни и благосостоянию населения, воздействие на экосистемные услуги и био­разнообразие.

Как считает Поминова, планы по адаптации к изменению климата могут повлиять на ставки страхования. "Эти планы будут способствовать снижению неопределенности, связанной с влиянием климатических изменений на условия ведения бизнеса, и, вероятно, ставок страхования", - сказала она.