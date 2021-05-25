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25 мая 2021 года 09:58
Работодателям доплатят за наем выпускников вузов
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Валерий Шарифулин/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Работодатели смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников, завершивших в 2020 году учебу в учреждениях высшего и среднего профессиональное образования. Минтруд предлагает субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года, соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. По мнению ведомства, это позволит сократить уровень безработицы на российском рынке труда. Согласно поручению президента, до конца года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%), пишет "Коммерсантъ". Сейчас этот показатель составляет 5,4%. Это означает, что до конца года число безработных должно сократиться примерно на миллион человек — Минтруд планирует охватить программами поддержки занятости около 40% незанятых, отмечает "Ъ". По мнению ведомства, среди всех групп безработных именно у выпускников в период пандемии возникли наибольшие сложности с трудоустройством. Эта программа будет распространена на выпускников 2020 года, не нашедших постоянную работу и вставших на учет в центрах занятости — как до, так и после 1 января 2021 года.
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