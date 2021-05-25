В России стартовала программа детского туристического кешбэка

25 мая. FINMARKET.RU - Программа детского туристического кэшбэка, организованная Ростуризмом, стартует 25 мая: начиная с 00:01 вторника родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом 50% их стоимости.

Срок действия программы - до конца дня 31 августа, отправиться на отдых в лагерьсмогут с 25 мая по 15 сентября.

"Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, мы охватим всю летнюю оздоровительную кампанию, и дети смогут спокойно смогут вернуться с последних смен", - сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Приобрести путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплата должна быть произведена платежной картой "Мир". Размер кешбэка составит до 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей. После оплаты деньги автоматически вернутся на карту, с которой совершена покупка, в течение пяти дней.

По условиям акции, количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций.

"Возраст детей не имеет значения,положен с каждой путевки ребенка любого возраста", - подчеркнула Догузова.

В программе участвуют около тысячи стационарных детских лагерей по всей стране, и их список будет пополняться. Купить путевку можно как напрямую у лагеря, так и через туроператоров и агрегаторов. Список поставщиков можно найти на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря".

"Ключевая задача - сделать детский отдых в стране доступнее, поддержать и тех родителей, которые не имеют никаких льгот, и за свои деньги приобретают путевки в детские лагеря. Но если у покупателя есть сертификат на льготу для детского отдыха, он также может воспользоваться кешбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую родитель доплачивает к сертификату, но не более 20 тыс. рублей", - сообщила Догузова.

Если родитель решит отказаться от путевки и вернуть свои деньги, кешбэк будет автоматически списан с его карты.

На совещании с правительством на прошлой неделе президентВладимир Путин обратил внимание на проблемы родителей, которые приобрели путевки в лагеря до начала программы и не смогут из-за этого получить кешбэк. В основном, речь идет о путевках на первую смену. Путин попросил выделить дополнительные средства и решить этот вопрос.

В понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, что родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы, смогут начиная с 15 июня подавать заявки на возврат средств на сайте госуслуг. После предъявления платежных документов они также получат 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тыс. руб.

Чернышенко также сообщил, что первоначально на программу детского кешбэка правительство выделило 5 млрд рублей, а возврат средств за путевки, оплаченные до 25 мая, потребует дополнительно еще 7 млрд. Таким образом общие расходы бюджета на программу составят 12 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую меру стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.

Между тем "Российская газета" уточняет , как регионы подготовились к этому старту. Выяснилось, что долгожданный кешбэк доступен не всем. Так, по данным "РГ", Республика Калмыкия в программе детского кешбэка не участвует, сообщили вчера в пресс-службе главы региона. И объяснили это отсутствием организаций, "включенных в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей Республики Калмыкия". В Санкт-Петербурге на момент подписания этого номера "РГ" тоже не было "поименного" списка лагерей, участвующих в программе. В Нижегородской области списка лагерей тоже не было. Его обещают разместить в конце мая на сайте регионального министерства образования. Ожидается, что в программу детского кешбэка войдут 11 лагерей. В Астраханской области, по данным регионального минобрнауки, будет только три лагеря. В Пензенской области - 13 загородных стационарных лагерей, из низ 8 - муниципальных, пишет "РГ".

Как отмечает газета, лагеря какого типа входят в программу, похоже, пока зависит от регионов. В большинстве уверенно назвали загородные стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Что касается палаточных и дневного пребывания, то по ним ждут рекомендаций из федерального центра. Пока их в программе кешбэка не учитывают, как и городские школьные лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки и онлайн-лагеря.