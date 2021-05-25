Титов: количество проверок бизнеса снизилось - катастроф не произошло

25 мая. FINMARKET.RU - Радикальное снижение количества проверок в 2020 году из-за моратория не привело к росту нарушений, что свидетельствует о том, что число контрольных мероприятий можно безболезненно снизить в разы, заявил вчера в ходе XV Всероссийской конференции бизнес-омбудсмен Борис

Как сговорится в сообщении пресс-службы Титова, в ходе конференции были представлены результаты Индекса административного давления за 2020 год, составленного аппаратом бизнес-омбудсмена. Статистика показывает, что количество федеральных проверок в прошлом году сократилось с 992 тыс. до 402 тыс., региональных - с 307 тыс. до 118 тыс., муниципальных - с 49 тыс. до 15 тыс.

Индекс административного давления был подготовлен уже в третий раз. В его рамках были, как обычно, проанализированы четыре показателя: доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору; доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок, и размер "административного налога" (сумма наложенных штрафов).

Как пишет "Коммерсант" , из оценок Индекса административного давления следует, что мораторий наи мероприятия по снижению административного давления сэкономили бизнесу 200 млрд руб.: в сравнении с данными 2019 года сумма административных штрафов по "экономическим" делам снизилась за год почти 6 раз - до 42 млрд руб.

Руководитель Экспертного центра аппарата уполномоченного Антон Свириденко, на которого ссылается пресс-служба бизнес-омбудсмена, отметил, что в прошлом году контрольно-надзорные органы с готовностью восприняли экстренные меры. Результатами моратория на проверки и перехода к преимущественно профилактическим методам стали не только сокращение общего число проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровне на 60%, но и улучшение большинства показателей Индекса по контрольным ведомствам.

Так, Роспотребнадзор больше всех сократил долю организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору (на 14,6%), штрафы по экономическим статьям (на 1,2 млрд. рублей), долю предупреждений (на 1,3%, до 13,8%), однако нарастил долю штрафов, наложенных вне проверок (+ 23,7%).

В Ространснадзоре доля предупреждений выросла с 11 до 11,8 %, на 0,1 млрд рублей снизился наложенных штрафов. Также увеличили долю предупреждений, сократили число проверенных объектов и уменьшили размер штрафов Россельхознадзор, Росздравнадзор, Ростехнадзор и Роструд.

"Одной из основных рекомендаций прошлых индексов было создание единого реестра всех контрольно-надзорных мероприятий, - напомнил Свириденко, которого цитирует пресс-служба. - Радует, что сейчас это реализуется. Плюс началась работа по созданию системы управления данными в сфере контрольно-надзорной деятельности".

При этом Свириденко отметил и негативные тенденции: недостаточно решительная динамика перехода на систему предупреждений, замена проверок рейдами, контрольными закупками и возбуждением дел "по КоАП". Внедрение риск-ориентированного подхода также не завершено.