Кудрин: льготную ипотеку можно еще сохранить на какое-то время

25 мая. FINMARKET.RU - Глава Счетной палаты (СП)Алексейсчитает, что льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время как антикризисную меру, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан.

"Я считаю, что как антикризисную меру ее (льготную ипотеку) можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - сказал Кудрин в интервью "Известиям"

"Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий", - добавил глава СП.

Глава СП также отметил, что в России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение 3-4-х лет при правильном подходе.

Как сказал Кудрин, к 1 июля правительство должно представить комплексный план по решению проблемы борьбы с бедностью. "Могу сказать, что участвую в этой дискуссии", - сообщил он.

По его словам, существуют меры, которые позволяют снизитьв 2 раза раньше, чем к 2030 году. "Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - заявил Кудрин.

Однако, заметил он, социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности.

Говоря о новом подходе к определению прожиточного минимума, который рассчитывается не по потребительской корзине, а медианному доходу, Кудрин высказал мнение, что новая методика расчета имеет право на жизнь и ее можно использовать. "Мы продолжаем над этим работать. Потому что, скорее всего, на основе этого подхода будет разработан другой критерий бедности. Он не будет совпадать с прожиточным минимумом в том виде, как сейчас", - заявил глава СП.