Государство потратит на уход за престарелыми менее 2 млрд руб. в год

24 мая. FINMARKET.RU - В России почти с нуля выстраивается система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и инвалидами. В рамках пилотного проекта в нее включены сейчас более 100 тыс. россиян, число участвующих регионов расширено с 6 в 2018 году до 24 в текущем. А уже в 2022 году система должна стать всероссийской. Эксперты, однако, сообщают о нехватке данных, позволяющих оценить, как на практике, а не в декларациях реализуемые сейчас проекты меняют качество жизни. Предупреждают они и о том, что нуждающихся в разных видах ухода может оказаться значительно больше: речь может идти даже о 10 млн человек и более. Что ставит вопрос об источниках финансирования. Китай, в котором доля пожилых даже меньше, чем в РФ, решил под похожий пилотный проект получить финансирование Всемирного банка.

На данный момент более 100 тыс. граждан, проживающих в пилотных муниципалитетах и нуждающихся в уходе, включены в систему долговременного ухода. Об этом сообщил "Независимой газете" исполнительный директор Ассоциации профессиональных участников системы долговременного ухода Александр Шкребело.

"Процесс принятия нормативно-правовой базы, регламентирующей на федеральном уровне основные принципы системы долговременного ухода, был сильно затянут во времени, - отметила, однако, в свою очередь, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. - Только во второй половине 2020 года был принят приказ Минтруда, утвердивший типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами".

По словам Гришиной, официальные доклады "содержат лишь крайне ограниченную общую информацию сразу по всем пилотным регионам в целом". "А в рамках федерального проекта "Старшее поколение" происходит мониторинг лишь одного показателя: "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе" с целевыми значениями 5,8% в 2021 году, 30% в 2022 году и 100% в 2030 году", - отмечает она.

Финансирование проекта, как пояснил Шкребело, осуществляется из федерального источника через межбюджетные трансферты пилотным регионам: в 2019 году суммарно речь шла примерно о 295 млн руб., в 2020 году - о 2,1 млрд руб., в 2021 году - примерно о 1,8 млрд. руб. "Пилот проводится за счет федерального бюджета и средств субъектов. В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 1,86 млрд руб.", - уточнили в пресс-службе Минтруда.

Хотя вопрос об объемах финансирования не столь однозначен. По планам, отображенным в нацпроекте "Демография", уже в 2022 году система должна заработать в каждом регионе. Но, опираясь на имеющиеся данные нацпроекта, Гришина обращает внимание на то, что, судя по всему, и в 2022 году на реализацию будет заложено тоже лишь около 1,9 млрд руб.