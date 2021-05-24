Снова усмирение цен - теперь на пластиковую упаковку

24 мая. FINMARKET.RU - Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания, сообщают "Известия", ссылающиеся на протокол.

В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. Стоимость упаковки росла ежемесячно, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года ее рост составил 70–80%. С этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе — апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.

У компаний возникли риски: через 1,5–2 месяца им придется повысить стоимость продукции, сказал "Известиям" президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Изготовители также обращались в Минэкономразвития с просьбой решить эту проблему с помощью мер тарифного регулирования. Об этом сказано в письме ассоциации "Русбренд" от 30 апреля, которое цитирует издание. Организация указала: на протяжении последних четырех-пяти месяцев на рынке полимерных материалов наблюдается непрерывный и высокий рост цен.

В пресс-службе Минэнерго "Известиям" сказали, что ведомство создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию, исполняя поручение правительства. Более того, сейчас министерство проводит факторный анализ цен на первичные полимеры, а также изучает их влияние на стоимость упаковки из этого материала для пищевых продуктов. По данным Минэнерго, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет до 40%. Таким образом, их цена составляет меньшую часть в итоговой себестоимости готовой упаковки, при этом на внутреннем рынке нет их дефицита.

Ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет порядка 5%, отметили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может существенно сказаться на ценах на продукты питания.