В РФ начали автоматически предоставлять налоговые вычеты

24 мая. FINMARKET.RU - В России начал работать упрощенный порядок получения части налоговых вычетов. Так, вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически: то есть без сбора каких-либо документов и без посещения налоговой инспекции, пишет "Российская газета" . Первые предзаполненные заявления для получения вычетов уже отправлены в личные кабинеты налогоплательщиков, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Получить упрощенный налоговый вычет можно на покупку жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС средств (тип "А"): в два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. Для получения инвестиционного вычета типа "Б" у налогового агента теперь не потребуется посещать инспекцию, рассказали в ФНС.

Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве дома или дачи (и покупки земли под строительство), а также до 390 тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. Расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядной организацией, платежными документами на оплату работ по строительству и приобретению материалов и так далее). Всю информацию о праве конкретного физлица на указанные вычеты налоговики смогут получать от банков или брокеров, которые с 21 мая могут подключаться к соответствующему сервису ФНС. При этом перечень банков-участников системы будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете.

Возможность получать вычеты автоматически при этом не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ, как это было раньше. В ФНС отмечают, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.