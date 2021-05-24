Правительство планирует ужесточить проверки тендеров на закупку IT

24 мая. FINMARKET.RU - Правительство к осени подготовит законопроект, который осложнит госзаказчикам закупку зарубежного ПО и оборудования, рассказал "Коммерсанту" директор "Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух. Документ, по его словам, введет в тендеры обязательную процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки российских решений. Анализировать их мог бы экспертный совет при правительстве, а по тендерам дороже 1 млрд руб.- проверять специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники, уточнил Илья Массух.

Разработка законодательных изменений в "процедуры согласования закупки зарубежного ПО и оборудования, а также ответственность органов власти и отдельных видов юридических лиц за ее нарушение" предусмотрены так называемым вторым пакетом мер поддержки, который сейчас находится на согласовании правительства. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко лишь подтвердили, что мера рассматривалась в рамках "второго пакета", работа над которым продолжается.

В 2016 и 2019 годах кабмин принял постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга. Но проблема заключается в том, что госзаказчики в условиях тендеров зачастую обосновывают невозможность закупки российских решений, пояснил господин Массух. "Мы выявили, что в различных регионах страны эти обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, что может говорить об участи зарубежных вендоров в подготовке таких обоснований",- говорит он.