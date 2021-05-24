Статистика раскрываемости киберпреступлений остается низкой

24 мая. FINMARKET.RU - С каждым годом число киберпреступлений стремительно растет. А вот статистика раскрываемости таких дел остается весьма печальной. По разным оценкам, менее 10% дел с обвинительным заключением доходят до суда, пишут "Известия"

Вымогание денег по телефону остается самой популярной схемой мошенничества. По данным Сбербанка, в сутки число подозрительных звонков в России достигает 100 тыс. Злоумышленники прикидываются сотрудниками банка, работниками ФСБ и даже вашими родственниками.

В марте 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о бессилии правоохранительных органов перед киберпреступниками. В России раскрывается лишь 9% таких злодеяний, отметил он. Из года в год продолжается их "галопирующий рост".

О быстром росте числа атак говорят и отдельные исследования. Согласно анализу банка "Тинькофф", в 2020 году количество успешных случаев мошенничества выросло на 60%. Объем фрода превысил максимум за всю историю наблюдений. Примечательно, что злоумышленники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях, а по телефону - в 2,7 раза.

Средний чек успешной мошеннической операции, наоборот, уменьшился с 15 061 рубля до 13 900. При этом ущерб отдельных нападений поразительно высок.

Преступления, совершенные с использованием продвинутых технологий, в нашей стране раскрываются с трудом, считает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Щеглов и партнеры" Юлия Лялюцкая. Главная проблема - в сравнительно небольших размерах хищений.

"Когда человек попался на удочку и отдал мошенникам 10-30 тыс. рублей, первое, о чем он спрашивает себя: зачем мне тратить месяцы своей жизни на общение с правоохранительными органами, если деньги мне уже никто не вернет? Так что в полицию обращается разве что один из 10 обманутых граждан, - говорит адвокат. Вторым важным моментом является то, что в стране не наблюдается попыток "глобализации" таких преступлений. Каждое заявление граждан - это отдельное преступление.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут сохранить средства в безопасности. Понятно, что самое основное правило - никому не сообщать ПИН-код и держать в секрете личные данные. Однако стоит помнить и про другие полезные решения:

- для оплаты покупок через интернет заведите отдельную виртуальную карту и установите суточные лимиты для совершения покупок;

- для продажи старых вещей через интернет-площадки используйте номер телефона, не привязанный к мобильному банку;

- всегда включайте запись разговора на телефоне с незнакомыми лицами. Мошенников это мгновенно остановит, и они прекратят разговор.