Банки придерживают ипотеку с низким взносом

21 мая. FINMARKET.RU - В России к концу 1-го квартала доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом опустилась до 5-летнего минимума. Так, в марте доля ипотеки с первым взносом 0-15% от стоимости объекта недвижимости составила 2,88% в общем объеме выданных кредитов - минимальное значение с начала 2016 года. Такие данные следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс", сделанных по запросу "Коммерсанта"

Максимальной доля была в сентябре 2019 года - 15,55%. Доля ипотеки с нулевым первоначальным взносом также сократилась до минимального значения за всю историю наблюдений - 0,06%, тогда как достигала 1,13-2,2% в феврале-октябре 2016 года.

Сейчасподобные программы реализуют точечно, в том числе в партнерстве с отдельными застройщиками, и, как правило, подобные предложения могут быть ограничены во времени.

"Снижение доли кредитов, выданных с низким первоначальным взносом, обусловлено тем, что на рынок пришли потребители, приобретающие недвижимость в инвестиционных целях", - пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Так как доходность банковских вкладов снизилась, средства с них "мигрировали на рынок недвижимости", поясняет эксперт.

Кредиты с низкими первыми взносами доступны лишь ограниченному числу заемщиков и часто выдаются в партнерстве с отдельными застройщиками. Но нередко банки готовы идти на дополнительные издержки, связанные с повышенными требованиями ЦБ к капиталу, поскольку получают повышенные проценты. Поэтому эксперты допускают разворот тренда.

По данным "Эквифакса", самым востребованной ипотекой были кредиты с первоначальным взносом 15-50%. В марте их доля составляла почти 60%. Такой уровень взносов комфортен как для клиентов, так и для кредиторов, отмечают участники рынка.