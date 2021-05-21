Молодежь лучше других адаптировалась к переменам на рынке труда

21 мая. FINMARKET.RU - Российскаялучше других групп населения адаптировалась к рынку труда, переживающему кризис из-за пандемии. Такой вывод следует из результатов совместного мониторинга "Тенденции и вызовы социально-экономического развития", проведенного Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, пишет "Российская газета". Если в январе 2020 года уровень общей безработицы в России составлял 4,7 процента, а в декабре достиг 5,9, то молодежнаяизменилась лишь на одну десятую часть. Она сначала резко выросла, достигнув пика (21,3 процента) в июле 2020 года, а потом начала устойчиво снижаться. К сентябрю она составляла 17,4 процента, а к декабрю достигла 16,9. Авторы мониторинга отмечают, что после кризиса 2008 года уровень общей безработицы вырос с 6,2 процента до 7,3, а уровень безработицы среди 19-летних - с 11,7 процента до 14,9. При этом в 2020 году государство поддерживало молодых работников точно так же, как в 2008-м, - в основном повышенным пособием по безработице.

В целом же, отмечает "РГ", рынок труда оживает. По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню. Укрепление уверенности граждан в том, что они не потеряют работу, объясняется быстрым восстановлением рынка труда после сжатия. Глава минтруда Антон Котяков заявил о "положительной динамике" в снижении уровня безработицы.

О том, что безработица отступает, говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их наблюдениям, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство намерено до конца 2021 года вернуть занятость к "доковидному" уровню. Для этого необходимо обеспечить работой 1 млн человек.

Удержанию безработицы на относительно приемлемом уровне способствует снижение зарплат. "В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу", - говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают эту поддержку недостаточной, пишет "РГ".