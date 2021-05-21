В России запускается ресурс "Мошеловка" для борьбы с мошенниками

21 мая. FINMARKET.RU - В пятницу на Российском интернет-форуме-2021 Народный фронт презентует платформу "Мошеловка" или волонтеры против мошенничества, сообщают "Известия". Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой.

С помощью этого ресурса жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте, получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

Как рассказали "Известиям" организаторы платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые злоумышленники только обкатывают. Также пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий (что делать в этой ситуации? куда обращаться?). Кроме того, сообщили в ОНФ, эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию Банку России и правоохранительным органам.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, в основе платформы лежат принципы "одного окна" и взаимопомощи.

Эксперты "Известий" считают, что платформа будет полезна, если ее запуск не превратится в разовую акцию, а в продвижение вложат значительные денежные и временные ресурсы. Также эффективность ресурса можно будет оценивать по тому, насколько он поможет сформировать у граждан привычку сообщать о происшествиях в правоохранительные органы.