В РФ обсуждается возможность снижения налогов по зеленым облигациям

21 мая. FINMARKET.RU - В правительство внесен документ, который включает таксономию (классификацию и соотнесение с зелеными механизмами финансирования) зеленых облигаций. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут "Ведомости" . Документ, по его словам, подготовлен рабочей группой, которая включает федеральные органы исполнительной власти, банки и потенциально заинтересованные компании.

На следующем заседании, которое, как уточнили "Ведомостям" в пресс-службе Минэкономразвития, состоится во второй половине июня, рабочая группа рассмотрит дорожную карту инструментов поддержки зеленого финансирования. Ее основные положения, заметил Торосов, подразумевают поддержку в виде субсидий на верификацию зеленых проектов, чтобы сократить издержки для бизнеса. Но главное - обсуждается возможность сокращения налога на прибыль по купонным облигациям или его обнуления.

С 1 января 2021 г. купоны по всем облигациям без исключения вошли в налоговую базу и облагаются налогом по ставке 13%, для нерезидентов - 30%. Однако, по мнению экспертов, эта мера не вызовет значительного притока инвесторов в зеленые долговые инструменты.

Как считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов, льгота по налогу на прибыль по облигациям будет дополнительным фактором привлекательности для зеленых облигаций. Однако, по словам эксперта, на текущий момент выбор ликвидных зеленых инструментов для частного инвестора очень ограничен и какого-то существенного притока сложно ожидать.

Ждать значительного притока частных инвесторов не стоит также по той причине, что ставки до сих пор еще низкие, замечает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. Он считает позитивной инициативой сокращение налога на прибыль по купонным облигациям или его обнуление в перспективе.

Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов считает, что рост числа зеленых проектов скорее будет декларативным. А по мнению главного аналитика "Алор брокера" Алексея Антонова, обнуление или сокращение налога вполне может стать привлекательным маркером для роста интереса инвесторов. Но для того чтобы вложения в зеленые проекты имели больше перспектив, необходимы дополнительные стимулы со стороны регулирующих органов и действенные изменения в законодательстве.