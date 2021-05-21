Дефицит чипов может затронуть российский госсектор

21 мая. FINMARKET.RU - Мировой дефицит микрочипов может сорвать планы по цифровизации российского госсектора, предупреждают отечественные производители микроэлектроники. В частности, нехватка микросхем повлияет на сроки поставок серверов, которые в рамках цифровой трансформации уже начало закупать МВД, пишет "Коммерсант"

Опрошенные "Ъ" эксперты предупреждают, что у МВД и других ведомств, запланировавших цифровую трансформацию, в ближайшей перспективе могут возникнутьс закупкой электроники. С проблемами из-за дефицита микросхем уже столкнулись российские поставщики электроники для автомобилей, в частности модулей ЭРА-ГЛОНАСС.

Это общемировая проблема, и дефицит в некоторых случаях составляет 40%. Он затрагивает также рынки смартфонов, бытовой техники и видеокарт. Цены на видеокарты, по данным ритейлеров, уже в феврале выросли на 30%.

Крупнейший мировой производитель микрочипов, тайваньская TSMC (ее продукты используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia), ждет сохранения проблем минимум до 2022 года.

Рано или поздно компоненты на складах закончатся, предупреждает собеседник "Ъ" на рынке микроэлектроники:

"Ситуация выровняется в лучшем случае на горизонте полутора лет, поэтому планы по цифровизации госорганов, которую просто невозможно обеспечить без полупроводников, придется отложить".министерств и госкомпаний не состоится даже в следующем году, да и по поводу более отдаленной перспективы есть сомнения, полагает гендиректор "Марвел-Дистрибуции" Алексей Мельников.