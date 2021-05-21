В России вновь бум финансовых пирамид

21 мая. FINMARKET.RU - Банк России в 1-м квартале 2021 года выявил 361 нелегальную финансовую компанию - в прошлом году подобных организаций в январе-марте насчитывалось 369. Об этом "Известиям" сообщили в Центробанке.

"Число выявленных компаний с признаками финансовых пирамид за этот период выросло почти вдвое, с 58 до 85 компаний, нелегальных форекс-дилеров прибавилось с 56 до 124, при этом нелегальных кредиторов, наоборот, сократилось с 254 до 144", - сказали в

Как ранее заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, "тенденции таковы, что всё переходит в интернет - более 45% всех нелегалов [действуют] в Cети". Вместе с тем, добавил он, Центральный банк "активно сокращает сроки выявления нелегальной деятельности и направления дел в правоохранительные органы".

Источник в ЦБ сообщил "Известиям", что в Госдуме уже давно находится закон о блокировке сайтов финансовых пирамид, о блокировке фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов.

Как отметил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, пока закон не принят, при этом он выразил надежду, что "в эту весеннюю сессию он будет принят уже во втором и третьем чтениях, то есть летом он уже может быть введен в жизнь".

По оценкам опрошенных экспертов, практикуемые ныне в России щадящие штрафы за подобные действия фактически способствуют всё большему размаху строителей финансовых пирамид и других подобных схем.

Основная причина удвоения количества финансовых махинаций, по предположениям экспертов, состоит в следующем. За прошлый год банковские депозиты из-за низких ставок (3,25-5% годовых), стали менее привлекательными для физических лиц по сравнению с инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг при посредничестве профучастников рынка, допускает доцент кафедры Финансов, налогообложения и финансового учета МФЮА Виктор Курляндский.

Подтверждением этого можно считать, что в 2020 году, по данным ПАО "Московская биржа", на ее площадках было открыто почти 6 млн счетов физических лиц. Однако неквалифицированные инвесторы не обладают всеми необходимыми знаниями.

"Сегодня мошенники "разводят" не только простых обывателей, но и высокообразованных людей, - рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. - По данным АРБ, приобретя ценные бумаги в интернет-банкинге, многие жертвы оценивали свои вложения и наблюдали якобы рост, после чего шли брать кредиты в обычные банки для увеличения инвестиций в подобные призрачные финансовые инструменты. Разумеется, в определенный момент плутоватые дилеры вдруг исчезали".

Чтобы уменьшить число пострадавших от мошенничеств, необходимо проводить комплексную работу в направлении как повышения личной финансовой грамотности, так и расширения возможностей лицензированного рынка, считает руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

Впрочем, дело, похоже, не только в финансовой неграмотности россиян. Проблема еще и в том, что многие "черные" финансовые дилеры прячутся под прикрытием легального бизнеса, указывает директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.