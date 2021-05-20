Еще в 15 регионах появятся собственные программы льготной ипотеки

20 мая. FINMARKET.RU - Низкие ипотечные ставки для бюджетников, молодых семей или очередников предлагают. Помимо общероссийских программ льготной ипотеки - таких какс господдержкой, семейная или дальневосточная ипотека - в регионах запускаются и собственные. Условия получения льготного ипотечного кредита в каждом регионе свои, пишет "Российская газета".

Региональные программы действуют в банке с 2017 года, сообщил директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин, и с каждым годом их популярность растет. С помощью этих программ уже купили жилье около 5 тысяч семей, объем выданных банком кредитов - около 10 млрд рублей. Причем только с начала 2021 года по совместным с регионами программам выдано более тысячи кредитов на 2,8 млрд рублей, это больше, чем год назад, в восемь раз. В этом году региональную ипотеку чаще всего оформляют в Пензенской, Омской, Вологодской, Московской областях и Приморском крае.

Такие кредиты субсидируют региональные власти, это позволяет иногда снизить минимальную ставку до 1,4%, рассказали "РГ" в пресс-службе банка. Они же определяют, кто именно может претендовать на кредит и сколько будет действовать программа.

Сейчас у банка есть соглашения с 26 регионами, до конца года планируется запуск аналогичных программ еще в 15 регионах - в частности, в Чувашии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай. Ставки фиксируются на весь срок кредитования.

Программы могут предусматривать поддержку семей с детьми, бюджетников, врачей, учителей - это зависит от стоящих перед руководством региона задач. В Московской области, к примеру, программа ориентирована на молодые семьи, в которых не ранее 2020 года родился первый ребенок. В Белгородской области, Удмуртии и Приморье льготными ставками могут воспользоваться работники государственных и муниципальных учреждений. В Вологодской и Пензенской областях участвовать в программе могут молодые семьи. В Ростовской области и Ямало-Ненецком АО программа действует и для очередников. В Омской области главное условие - приобретение жилья на территории региона.

Снижение ставки может распространяться на покупку жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке, на рефинансирование.

С этого года субсидируется также ипотека на строительство индивидуального жилого дома, одним из первых регионов, запустивших программу, стала Белгородская область.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк также участвует в программах субсидирования в ряде регионов по договоренности с местными властями. Например, в Ростовской, Сахалинской областях, Хабаровском крае, Башкирии. Это касается как компенсации гражданину части уплаченных процентов, так и частичного досрочного погашения выданного кредита. "ВТБ готов поддерживать инициативы регионов в социальной поддержке отдельных категорий населения для покупки недвижимости с привлечением ипотеки. Мы готовы рассматривать предложения муниципалитетов, выступать посредником и оператором при реализации таких программ", - добавили в пресс-службе.

"Такие программы есть в обремененных социальной нагрузкой госбанках: ДОМ.РФ, Россельхозбанке, "Сбере" и ВТБ", - говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. Эти льготные кредиты выходят на первый план, когда обычные ипотечные ставки подрастают, отмечает он. Тогда же банки начинают активнее продвигать совместные с застройщиками программы субсидирования, когда низкая ставка предоставляется по кредиту на покупку квартиры в определенном жилом комплексе.

К середине мая средневзвешенные ипотечные ставки, по данным ДОМ.РФ, начали расти. По кредитам на новостройки и на рефинансирование за неделю они повысились на 0,04 процентных пункта. Ставки на готовое жилье увеличились на 0,02 п.п. Ставки на ипотеку с господдержкой за неделю не изменились. Пока в крупнейших 15 банках они держатся в среднем на уровне 5,75%, пишет "РГ".