Корпорация МСП защитит права предпринимателей

20 мая. FINMARKET.RU - В скором времени у Корпорации(институт курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов) появятся полномочия по отстаиванию законных интересов бизнеса. Это следует из проекта стратегии организации до 2025 года, пишут "Известия"

В проекте стратегии института развития говорится, чтоправ предпринимателей станет одним из ключевых направлений ее деятельности наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам.

Выступать с протекцией предпринимателей корпорация планирует путем посредничества в урегулировании конфликтов между ними и представителями региональных властей. Один из инструментов для этого - стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах (речь идет о советах, штабах и т.д.), и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны.

Как пояснил "Известиям" гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, сейчас организация в диалоге с бизнесом и властями субъектов прорабатывает конкретный формат взаимодействия. Скорее всего, это будет "одно окно", которое избавит предпринимателей от хождения по инстанциям и позволит рассматривать обращения к нескольким органам одновременно.

Кроме того, ряд действий в сфере контроля и надзора позволит обезопасить бизнес от беззакония, В частности, развитие зеркального реестра проверок - госсервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров. Кроме того, Корпорация МСП планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов (в организации полагают, что это позволит полноценно внедрить самодиагностику и самодекларирование у предпринимателей), а также синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом появится новый портал - Цифровой помощник КНД, который станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.

Проект стратегии подразумевает появление у организации и других новых инструментов. Например, в сфере финподдержки МСП нововведением станут "зонтичные" поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (она позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций.

Сегодня правовой защитой предпринимателей в России занимается аппарат бизнес-омбудсмена, центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", а также платформа "Забизнес.рф".