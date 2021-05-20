.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С начала года Россия поставила на экспорт 23% от запланированного на год объема военной техники - "Рособоронэкспорт"
20 мая 2021 года 09:44
Корпорация МСП защитит права предпринимателей
|0
YAY/TACC
20 мая. FINMARKET.RU - В скором времени у Корпорации МСП (институт курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов) появятся полномочия по отстаиванию законных интересов бизнеса. Это следует из проекта стратегии организации до 2025 года, пишут "Известия". В проекте стратегии института развития говорится, что защита прав предпринимателей станет одним из ключевых направлений ее деятельности наряду с финансовой помощью малым компаниям, настройкой рынков сбыта, развитием и диджитализацией инфраструктуры поддержки, а также помощью стартапам. Выступать с протекцией предпринимателей корпорация планирует путем посредничества в урегулировании конфликтов между ними и представителями региональных властей. Один из инструментов для этого - стандартизация работы коллегиальных органов, которые отстаивают интересы бизнеса на местах (речь идет о советах, штабах и т.д.), и поэтапное распространение единого стандарта защиты предпринимателей во всех регионах страны. Как пояснил "Известиям" гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, сейчас организация в диалоге с бизнесом и властями субъектов прорабатывает конкретный формат взаимодействия. Скорее всего, это будет "одно окно", которое избавит предпринимателей от хождения по инстанциям и позволит рассматривать обращения к нескольким органам одновременно. Кроме того, ряд действий в сфере контроля и надзора позволит обезопасить бизнес от беззакония, В частности, развитие зеркального реестра проверок - госсервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров. Кроме того, Корпорация МСП планирует мониторить разработку контрольно-надзорными органами проверочных листов (в организации полагают, что это позволит полноценно внедрить самодиагностику и самодекларирование у предпринимателей), а также синхронизировать функционал зеркального реестра с единым реестром проверок. Таким образом появится новый портал - Цифровой помощник КНД, который станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России. Проект стратегии подразумевает появление у организации и других новых инструментов. Например, в сфере финподдержки МСП нововведением станут "зонтичные" поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (она позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чекапа бизнес-компетенций. Сегодня правовой защитой предпринимателей в России занимается аппарат бизнес-омбудсмена, центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", а также платформа "Забизнес.рф".
.
Ключевые слова: РФ, предприниматели, защита, МСП
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.