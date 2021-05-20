Сколько заработали на эпидемии "жадности" - исследование

20 мая. FINMARKET.RU - 2020 год стал по-настоящему золотым не только для продовольственного ритейла, но и для производственных цепочек в производстве и переработке в отдельных секторах агрорынка — в том числе для производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено вводить временное госрегулирование цен. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на исследование Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова.

Во всей агропереработке, по данным исследования, доходы от реализации выросли на 11%, прибыли от продаж — на 20%. Как отмечает "Ъ", с этой точки зрения совершенно неудивительны обвинения правительства отдельных игроков этого рынка в "жадности" и эксплуатации ажиотажного спроса на продовольствие: на потребительской обеспокоенности весны—лета 2020 года только агрокомпании, по оценке РЭУ, заработали не менее 11 млрд руб. дополнительной чистой прибыли.

По словам доцента кафедры экономстатистики РЭУ Ольги Лебединской (ее мнение приводит "Ъ"), по итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания впрактически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.

Как указывает газета, исследование анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в РФ, а также продовольственного ритейла по 2020 году. Аналитики РЭУ использовали первичные данные из отчетности базы "СПАРК-Интерфакс" (крупнейшие компании агропереработки и продовольственного ритейла), консолидируя в среднеотраслевые цифры в выборке оценки валовой и чистой прибыли, а также рентабельности продаж по отдельным товарным группам.