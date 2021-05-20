В РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров

20 мая. FINMARKET.RU - В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд, пишут "Известия", ссылающиеся на письмо ассоциации "Промышленность за экологию" (Руспэк) в Минпромторг.

Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать, перерабатывать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу 2-го квартала министерства представят этот список в кабмин на одобрение. Это следует из уже утвержденной дорожной карты по реализации Концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что по итогам 2020 года до 50% мусора в России приходится на упаковку, в первую очередь. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 60 млн т твердых коммунальных отходов.

Ассоциация "Промышленность за экологию" (Руспэк) предложила включить в этот список продукцию из вспененного полистирола — это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Также его используют для производства одноразовой посуды или контейнеров для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд.

Вспененный полистирол сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду. Именно поэтому его следует постепенно выводить из оборота, сказано в документе Руспэк. Причем делать это постепенно, считают в организации. Запрет на полистирол следует ввести так, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки, пояснили там. Мировой практике не известны случаи, когда страна принимала решение о полном и одномоментном запрете на использование какой-либо упаковки, подчеркнула организация в письме. Обычно это происходит в течение переходного периода, который составляет минимум пять лет, указано в документе.

В пресс-службе Минприроды "Известиям"» сказали, что перечень товаров, которые нельзя утилизировать или перерабатывать, сейчас находится в работе. Среди ключевых мер по сокращению товаров и упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, в министерстве упомянули прямой запрет на использование некоторой продукции. А также разработку новых критериев, по которым можно будет оценить пригодность материалов к утилизации, и разные ставки экосбора в зависимости от этих критериев.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что министерство пока прорабатывает предложения в список вместе с отраслевыми союзами.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы, связанные с Концепцией РОП, «Известиям» сказали, что предложения министерств еще прорабатываются и в правительство не поступали.