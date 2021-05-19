ЦБ РФ поддерживает расширение полномочий службы финомбудсмена

19 мая. FINMARKET.RU - Банк России поддерживает идею расширения полномочий службы финомбудсмена, поскольку положительный опыт работы службы в досудебном урегулировании споров на страховом рынке позволяет говорить об этом, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая на "круглом столе" в рамках Петербургского Международного юридического форума во вторник.

"У нас много финансовых продуктов, много споров между участниками рынка и финансовыми организациями - омбудсмену есть где развернуться. В том числе это споры, связанные с переходами клиентов между НПФами, это и взаимоотношения в рамках микрофинансирования, и многое другое", - сказал Швецов.

Вместе с тем он добавил, что закон о службе финомбудсмена применяется уже несколько лет, что позволяет анализировать накопленную практику, видеть его недостатки.

"Ключевым недостатком следует считать отсутствие правоспособности финомбудсмена принимать решения относительно размера применяемой к компании неустойки. Неустойка фиксируется в полном объеме, если финансовая организация неправа. Она вынуждена идти в суд для того, чтобы снизить ее размер, сделать ее соразмерной тому объему нарушения, которое фиксирует финансовый омбудсмен. И это порождает достаточно большое количество споров судебных, которые можно устранить, снизить общественные издержки", - пояснил Швецов.

Он предположил, что служба, возможно, выработает некую публичную политику, где размер неустойки сможет устанавливаться "в зависимости нарушения", его тяжести.

Закон о финомбудсмене также содержит "избыточные ограничения" - это, например, требования к самим финомбудсменам, считает Швецов. Они должны иметь юридическое образование. "Мне кажется, что не только юридическое образование является важным триггером. Важнее деловая репутация и имеющийся опыт разрешения споров между гражданами и финансовыми институтами, в том числе в рамках административных мер. Это необоснованное, излишнее ограничение, оно может быть пересмотрено", - сказал он.

Перспективу развития службы Швецов связывает с цифровизацией ее деятельности, с "роботизацией бизнес-процессов - это источник единства правоприменения". Использование искусственного интеллекта "просто уберет большую часть споров, потому что алгоритм будет оценивать претензии физического лица, и если алгоритм подтверждает правоту физического лица, на претензионной стадии финансовая организации будет удовлетворять требование физического лица", добавил он. То есть наша задача - развивая институт финомбудсмена, "содействовать тому, чтобы до службы доходило как можно меньше дел, чтобы эти претензии граждан удовлетворялись на претензионной стадии", пояснил первый зампред

Очень много было споров относительно того, нужно ли финомбудсмену заниматься медиацией, напомнил он. "Мы считаем, что омбудсмену в рамках своей основной функции есть куда расти, на что распространять свои услуги, есть другие секторы финансового рынка. Возможно, после того, как служба состоится в качестве всеобъемлющей платформы досудебного разрешения споров, можно будет подумать о медиации. Но в ближайшие год-два, нам кажется, что эта дискуссия преждевременна, омбудсмену надо сконцентрироваться на своей основной функции", - заключил Швецов.

Служба финансового уполномоченного в 2021 году планирует инициировать поправки в законодательство, которые позволят расширить ее права, рассказал главныйЮрий Воронин на Петербургском форуме. В частности, по его словам, с правительством и ЦБ уже проработана возможность наделить службу финомбудсмена правом рассмотрения споров о незаконных переводах граждан из негосударственных пенсионных фондов.

"Сегодня это не наша юрисдикция. Мы предложили правительству пилот, при котором мы бы выступили на аутсорсинге, чтобы эти споры рассматривал не фонд социального страхования, а наша независимая служба по поручению правительства. Такие поправки в законодательство мы подготовили. Мы ждем решения правительства по этому поводу", - сообщил Воронин.

Также главный финансовый уполномоченный вновь напомнил о желании получить право на определение размера неустойки, выплачиваемой компаниями потребителям в случае нарушения закона. Как сообщалось ранее, большинство обжалований решений службы финорганизациями в судах вызвано желанием снижения неустойки.

"Если законодатель предоставил финансового уполномоченному право рассматривать финансовые споры, то логично было бы не загружать суды решением этого вопроса. Тут важен баланс интересов. Потребительские организации не с восторгом воспринимают идею отнесения споров по неустойки к компетенции финансового уполномоченного, считая, что это должен рассматривать суд. Здесь есть плюсы и минусы", - прокомментировал главный финансовый уполномоченный.

Также служба хотела бы оказывать влияние на поведение участников рынка, в том числе с помощью публикации рэнкинга финансовых организаций на своем официальном сайте, который влиял бы на решение потребителя о покупке финансовой услуги. Еще один рычаг - актуализация ставки взносов.

"Мы планируем актуализировать ставку взносов и в том числе использовать ее для стимуляции через определенные коэффициенты к правильному поведению финорганизаций во взаимоотношениях с гражданами", - рассказал Юрий Воронин.

Среди других задач - усовершенствование личных кабинетов, документооборота, в том числе с экспертами, а также налаживание более плотного информационного обмена с ЦБ РФ. По мнению Воронина, регулятору было бы "очень полезно" иметь в распоряжении объем аналитической информации, в том числе о мошенничествах, которые служба накопила с момента начала работы в 2019 году, для коррекции действующего законодательства.

Главный финансовый уполномоченный также напомнил, что финорганизации могут добровольно заявить о том, что они готовы отнести соответствующие споры на разрешение службы.