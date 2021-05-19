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19 мая 2021 года 09:55
Для дачников могут продлить "водную амнистию"
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Владимир Смирнов
19 мая. FINMARKET.RU - Законопроект о продлении так называемой водной амнистии проходит согласование с профильными ведомствами, сообщает "Российская газета", ссылающаяся на Союз садоводов России. Автор инициативы - председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. По его словам, в продлении "водной амнистии" заинтересованы многие садоводы. "Амнистия" действовала до 2020 года. Она давала людям возможность временно пользоваться уже обустроенными скважинами без предусмотренного законом оформления. Одновременно их владельцы получали время собрать необходимые документы и получить лицензию. "Однако отведенного периода, как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности "легализовать" скважины", - заключил Олег Валенчук. Сейчас, по закону "О недрах", лицензия на пользование подземными водами не требуется только для небольших скважин. Если объем добычи воды из них не превышает 100 кубометров в сутки, водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения и расположен над ним, подземная вода используется для собственных нужд, то тогда лицензию можно не оформлять, уточняет "РГ". В других случаях скважины попадают под требования о лицензировании. В этих случаях, помимо сбора необходимых документов, надо оплатить госпошлину в размере 7500 рублей. Игнорирование требований закона о лицензировании скважин, подчеркивает Олег Валенчук, грозит крупными штрафами. Для физлиц размер штрафа - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных - от 30 до 50 тысяч. Самые крупные штрафы накладываются на юрлиц - от 800 тысяч до миллиона рублей. Аналогичное наказание грозит и тем, кто допустит нарушения условий использования скважин, предусмотренных лицензией, добавляет депутат.
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Ключевые слова: РФ, дачи, вода, скважины, "амнистия"
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