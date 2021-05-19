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19 мая 2021 года 09:58
Крупный бизнес призывает ввести продуктовые карточки
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Михаил Рогозин\ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Представители крупного бизнеса призвали правительство вернуться к идее внедрения продуктовых карточек. Госрегулирование розничных цен на продукты питания не лучшее решение, оно помогает лишь в краткосрочном периоде, и для него можно придумать более эффективные альтернативы. Формированием списка таких альтернатив занялись в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет "Независимая газета". Представители крупного бизнеса направили в правительство письмо, посвященное переходу от практики административного регулирования цен в пользу поддержки рыночных механизмов, сообщают информагентства. Правда, не все предложенные крупным бизнесом меры можно назвать стопроцентно рыночными. Кроме того, в РСПП, несмотря ни на что, призывают государство проконтролировать некоторые цены. Для стимулирования потребительского спроса РСПП предлагает рассматривать субсидирование приобретения гражданами с наиболее низкими доходами продуктов питания российского производства. Такая инициатива уже вызывала дискуcсии в начале этого года. Сначала в СМИ появились сообщения, что Минпромторг предложил переводить нуждающимся гражданам деньги на покупку продуктов, однако затем ведомство объявило, что на данном этапе такая мера все же не обсуждается. "Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в правительство доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Приведенные в докладе меры финансовой поддержки потребительского спроса были разработаны Минпромторгом еще в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года", - поясняли в министерстве. Но с учетом того, что в настоящее время в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия, данная мера "не является сейчас актуальной", резюмировал Минпромторг. Между тем, как сообщали в Общественной палате, сама по себе такая мера поддержки очень востребована и актуальна. Хотя, возможно, стоило бы подумать над более благозвучным названием вместо обсуждаемых в медиа продуктовых или продовольственных карточек, имеющих, как может показаться, негативную коннотацию. Кроме того, если бизнесом поставлен вопрос о рыночных методах, которые должны сдержать рост цен, тогда нельзя не упомянуть и самое главное - развитие конкуренции за счет существенного наращивания предложения и допуска на рынок большего числа производителей - в том числе, видимо, зарубежных. Похоже, пришло время проанализировать, насколько в сложившихся условиях целесообразно дальнейшее сохранение продовольственного эмбарго.
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