Крупный бизнес призывает ввести продуктовые карточки

19 мая. FINMARKET.RU - Представители крупного бизнеса призвали правительство вернуться к идее внедрения продуктовых карточек. Госрегулирование розничных цен напитания не лучшее решение, оно помогает лишь в краткосрочном периоде, и для него можно придумать более эффективные альтернативы. Формированием списка таких альтернатив занялись в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет "Независимая газета"

Представители крупного бизнеса направили в правительство письмо, посвященное переходу от практики административного регулирования цен в пользу поддержки рыночных механизмов, сообщают информагентства.

Правда, не все предложенные крупным бизнесом меры можно назвать стопроцентно рыночными. Кроме того, в РСПП, несмотря ни на что, призывают государство проконтролировать некоторые цены. Для стимулирования потребительского спроса РСПП предлагает рассматривать субсидирование приобретения гражданами с наиболее низкими доходами продуктов питания российского производства.

Такая инициатива уже вызывала дискуcсии в начале этого года. Сначала в СМИ появились сообщения, что Минпромторг предложил переводить нуждающимся гражданам деньги на покупку продуктов, однако затем ведомство объявило, что на данном этапе такая мера все же не обсуждается.

"Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в правительство доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Приведенные в докладе меры финансовой поддержки потребительского спроса были разработаны Минпромторгом еще в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года", - поясняли в министерстве.

Но с учетом того, что в настоящее время в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия, данная мера "не является сейчас актуальной", резюмировал Минпромторг.

Между тем, как сообщали в Общественной палате, сама по себе такая мера поддержки очень востребована и актуальна. Хотя, возможно, стоило бы подумать над более благозвучным названием вместо обсуждаемых в медиа продуктовых или продовольственных карточек, имеющих, как может показаться, негативную коннотацию.

Кроме того, если бизнесом поставлен вопрос о рыночных методах, которые должны сдержать рост цен, тогда нельзя не упомянуть и самое главное - развитие конкуренции за счет существенного наращивания предложения и допуска на рынок большего числа производителей - в том числе, видимо, зарубежных. Похоже, пришло время проанализировать, насколько в сложившихся условиях целесообразно дальнейшее сохранение продовольственного эмбарго.