Расходы на софинансирование пенсий снижаются

19 мая. FINMARKET.RU - Государство тратит все меньше денег на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств.за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) программы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию приблизилось в прошлом году к историческому минимуму и составило 3 млрд руб. Такие данные приводит ПФР, пишет "Коммерсант" . Меньший объем выплат был только в момент запуска программы в 2009 году, когда ФНБ профинансировал добровольные взносы на 2,5 млрд руб. В 2013 году эта сумма достигала максимума — почти 13 млрд руб.

Госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений действует с 1 октября 2008 года. Все застрахованные лица могли вступить в нее и в течение десяти лет перечислять 2–12 тыс. руб. в год на пенсионное обеспечение. Государство взяло на себя обязательство удваивать каждый добровольно уплаченный взнос. В программе мог участвовать и работодатель. С 2014 года основные отчисления в накопительную компоненту ОПС были приостановлены государством, но в программу софинансирования можно было вступить до конца года, а уплатить первый взнос — до конца 2015 года. Программа действует до 2026 года. За прошедшие 12 лет было сформировано 136,2 млрд руб. пенсионных накоплений.

В прошлом году граждане перевели 3,4 млрд руб. в рамках добровольных страховых взносов, однако часть этих платежей вышла за установленные рамки, поэтому государство удвоило меньший объем от поступивших средств. Средний взнос участника программы, по данным ПФР, с показателей 2019 года вырос более чем на 7%, до 10,4 тыс. руб. Всего же взносы сделали более 320 тыс. человек. Кроме того, работодатели, участвующие в программе, в ее рамках направили на пенсионные накопления сотрудников 60 млн руб. Поддержка самостоятельных накоплений также возможна за счет социального налогового вычета.