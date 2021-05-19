За пандемийный год кражи с банковских счетов выросли на треть

19 мая. FINMARKET.RU - По итогам января–марта 2021 года в России зарегистрировано 42 тыс. фактовс банковских счетов граждан. Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, говорится в отчете Генпрокуратуры, пишут "Известия" . Больше всего в расчете на 100 тыс. населения от рук мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии, следует из данных надзорного органа. Также ранее отмечалась низкая раскрываемость преступлений, совершенных в банковской сфере, из-за невозможности установления личности подозреваемого.

Как отмечается в отчете, в целом почти 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационных технологий (ИТ). За последний год их стало больше на треть, а общее число таких преступлений достигло 136 тыс. В 17,2 тыс. случаях жертвами стали пенсионеры, а в 1,7 тыс. — несовершеннолетние. На деяния в этом секторе приходится одно из четырех регистрируемых преступлений. При этом в январе–марте прошлого года правоохранительные органы зарегистрировали 101,5 тыс. мошенничеств с использованием информационных технологий, а 2019-м — почти вдвое меньше, следует из данных Генпрокуратуры.

В Центробанке «Известиям» заявили, что для противодействия телефонному мошенничеству вместе с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведут работу в сфере нормативного регулирования. Это борьба с подменными номерами, создание системы обмена информацией между банками и операторами мобильной связи, уточнили там. Также в регуляторе напомнили о важности соблюдения цифровой гигиены.

В топ-50 банков изданию рассказали, что пока тенденции по росту числа атак не наблюдают, в частности об этом сообщили в Ак Барс Банке и Росбанке. Однако в последней организации добавили, что фиксируют изменение подходов к социальной инженерии в период пандемии, а также рост числа фишинговых сайтов и мошенничества на торговых площадках.

Согласно отчету ФинЦЕРТ Центробанка, в 2020-м злоумышленники увели с карт россиян почти 9,8 млрд рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 11% потерянных средств — 1,1 млрд рублей.

Опрошенные "Известиями" эксперты едины во мнении, что корень проблем в низкой финансовой грамотности населения, и без ее повышения любые барьеры для мошенников будут малоэффективными.