Работникам помогут добиться денег за больничный

18 мая. FINMARKET.RU - Минтруд разработал новый порядок оказания правовой бесплатной помощи работникам, которые не могут получить деньги за больничный из-за проблем работодателей. Документ сейчас проходит общественное обсуждение, пишет "Российская газета"

До перехода с 2021 года от "зачетного" механизма к механизму "прямых выплат" больничные опачивали работодатели, после чего получали возмещение из Фонда социального страхования (ФСС). Сейчас эти пособия выплачиваются непосредственно из фонда.

"В связи с этим расширен перечень получаемыхв электронном виде от организаций и иных структур сведений, необходимых для назначения пособий, и одновременно уменьшено количество документов, которые заявителю необходимо представить при обращении за получением бесплатной помощи. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января 2022 года", - рассказали в Минтруде. Но в отдельных случаях человеку нужна дополнительная помощь для оформления этих пособий.

"Для таких случаев предусмотрена возможность получения работником помощи со стороны фонда в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде представления интересов заявителя в судах, если такие действия необходимы для получения им пособий", - добавили в министерстве.

Бесплатная помощь оказывается территориальным подразделением ФСС, в котором состоит на учете (или состоял до прекращения деятельности) страхователь, не представивший сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты работнику пособий, либо не выплативший соц пособие на погребение. Как поясняют в Минтруде, гражданин не обязан знать, в какое подразделение ФСС его работодатель должен был передавать сведения, поэтому достаточно обратиться в любое прдразделение ФСС - все нужные сведения будут предоставлены.

В подавляющем большинстве случаев россияне получают все причитающиеся им выплаты, а механизм "прямых выплат", который полностью будет запущен со следующего года, защитит их еще больше, так как все проблемы с работодателями будет решать ФСС.