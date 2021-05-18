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18 мая 2021 года 09:39
Компании думают о расширении офисов
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Сергей Савостьянов/ТАСС
18 мая. FINMARKET.RU - Работодатели несколько охладели к удаленной работе и не только возвращают сотрудников в офисы, но и подумывают о расширении офисных пространств, пишет "Российская газета". С распространением удаленной работы многие компании начали экономить на офисах. По данным опроса 400 международных компаний, проведенного Knight Frank, сократить площадь офисов намерены 35% компаний. В то же время 30%, несмотря на протестированную "удаленку", планируют в ближайшие три года расширять офисы. К примеру, увеличивать площади собирается компания Shell. Градус восторга от удаленки как со стороны работников, так и со стороны работодателей существенно снизился, отмечает директор по аренде компании Millhouse Елена Малиновская. Обустроить рабочее место дома трудно, а компании столкнулись с проблемой мотивации сотрудников и проблемами кибербезопасности. Кроме того, при удаленной работе снижается лояльность персонала: люди легче меняют работу, поскольку не важно, кто твой работодатель, если ты работаешь дома с компьютером. "За год мы увидели, что без личного общения люди быстрее выгорают, теряется чувство команды. Поэтому мы приняли решение вернуться в офис, как только это стало возможным", - говорит гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. Многие компании планируют сделать офисы более комфортными - установить постаматы для еды, оборудовать тренажерный зал, места для хранения велосипедов, пункты самовывоза. Для разделения офисов на зоны активности зачастую необходимо фактическое увеличение метража, отмечает Малиновская. Расширением офисов сейчас занимаются в основном крупные компании, которые оказались более устойчивыми к кризису, а также те виды бизнеса, которые получили мощный импульс для развития в условиях пандемии (online-торговля, службы доставки, пищевые производства), добавляет директор департамента коммерческой недвижимости "ПРОФИС Недвижимость" Евгений Попов.
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Ключевые слова: Россия, офисы, расширение
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