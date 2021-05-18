В России предлагают создать госоператора больших данных

18 мая. FINMARKET.RU - Государство будет предоставлять большие, накопленные министерствами и ведомствами, коммерческим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение содержится в предварительном варианте концепции доступа к государственным дата-сетам, представленной Минцифры на заседании рабочей группы АНО "Цифровая экономика", пишут "Ведомости"

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация - в проекте концепции ее называют оператором государственных наборов данных. Она станет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять их анонимизацию и обезличивание, а также обеспечит создание и эксплуатацию инфраструктуры доступа к государственным наборам данных. Также госоператор будет решать, какие данные можно предоставлять тому или иному заказчику. Например, большими данными, имеющими ту или иную степень секретности, делиться будут с организациями, аккредитованными профильными ведомствами (например, ФСБ), следует из материалов Минцифры. Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей, подчеркивается в них.

"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество дата-сетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику дата-сетов", - передал "Ведомостям" слова вице-премьера Дмитрий Чернышенко его представитель. "В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных фигурирует несколько типов дата-сетов. Они разделены по признаку конфиденциальности (дата-сеты ограниченного доступа и общедоступные), по принадлежности оператору, ведомственные, межведомственные, - объясняет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. - Стоимость будет определяться исходя из их сложности и объема - это позволит избежать неэффективных расходов государства". Доступ к дата-сетам, содержащим общедоступную информацию, будет осуществляться на безвозмездной основе, обещает Качанов.

По состоянию на конец 2019 г. Boston Consulting Group оценивала объем российского рынка больших данных в 45 млрд руб. с темпом прироста 12% в течение последних пяти лет. Согласно подсчетам Ассоциации больших данных (АБД), объем рынка больших данных в России составляет 10-30 млрд руб. При этом, в соответствии с усредненными прогнозами российских и иностранных экспертов, к 2024 г. ожидается рост этого показателя в 10 раз до 300 млрд руб.