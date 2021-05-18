В РФ готовят программу поддержки электромобилей

18 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в РФ общей стоимостью более 400 млрд руб. До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. Общий бюджет программы до 2030 года - 418 млрд руб., из них 153,5 млрд руб. из бюджета и внебюджетных фондов, пишет "Коммерсант" . Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упоминаются). КамАЗ в декабре 2020 года представил экспериментальный образец легкового электромобиля "Кама-1".

Сейчас рынок электромобилей в РФ почти отсутствует (их продажи составили 0,1% от общих в 2020 году). Но чиновники планируют, что уже в 2022 году доля приобретаемого в РФ электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году - 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн штук.

Пилотными регионами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, станут Севастополь и Сочи (как города-курорты с потенциалом развития "электрокаршеринга"), Калининград (как город "с высокой концентрацией производства транспортных средств и компонентной базы") и Казань (в рамках развития трассы М12). В них будут разработаны программы развития инфраструктуры, предполагается ввести "нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг".

Для электромобилей до 2024 года, по планам Минэкономразвития, нужно более 20 тыс. зарядных станций, на что потребуется 37,7 млрд руб., из которых 40% из федерального бюджета (13 млрд руб.), 10% - из средств регионов (3,2 млрд руб.). Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на десять электромобилей (в населенных пунктах) или на 100 км (для федеральных автодорог).

Между тем- не единственный приоритет, выбранный для развития автопрома. По поручению вице-премьера Юрия Борисова Минпромторг до конца года разработает концепцию производства машин с низким углеродным следом.