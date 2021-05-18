Росстат может пересмотреть формулу индекса потребительских цен

18 мая. FINMARKET.RU - В расчете индекса потребительских цен (инфляции) учтут расходы на жилье, пишут "Известия" со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, стоимость недвижимости в ИПЦ хотят включить не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты - то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами.

Тестирование учета вмененной ренты в составе ИПЦ входило в долгосрочные планы Росстата, но ситуация, возникшая на рынке жилья в период коронакризиса, потребовала проанализировать этот вопрос более оперативно, пояснил близкий к правительству источник.

Официальное погружение этого показателя в потребительскую корзину невозможно произвести "по щелчку" - даже если решение об этом будет принято на всех уровнях. Необходимо сначала выполнить специальное исследование, разработать на его основе методику и только после этого включать вмененную ренту впубликуемой инфляции - такой процесс занимает пару лет, добавил другой собеседник "Известий". Запустить такое исследование Росстат может уже со следующего года, заверили оба источника.

В Росстате планы проанализировать включение в расчет инфляции показателя вмененной ренты подтвердили. В 2022 году служба объявит открытый конкурс на выполнение специальной научно-исследовательской работы (НИР), по ее результатам будет рассмотрена возможность учета показателя в ИПЦ начиная с 2023 года.

"Если оценивать вес расходов на вмененную ренту в текущем потреблении, то экспериментальные расчеты, проведенные в 2015-2017 годах, показали, что доля трат на жилищные услуги, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, в России составляла почти пятую часть всех расходов", - добавили в пресс-службе Росстата.

Впрочем, там отметили, что прямой зависимости вмененной ренты от цены на недвижимость нет. И стоимость жилья не планируется включать в расчет ИПЦ. В состав вмененной ренты входят, например, страховка жилья, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры. На их стоимость может влиять множество факторов - от цен на стройматериалы и работу специалистов до размера квартиры и ее стоимости, резюмировали в Росстате.

В данный момент при расчете инфляции наибольшее значение придается продуктам питания и безалкогольным напиткам: их вес в потребительской корзине в зависимости от группы населения по уровню доходов составляет от 19,9 до 47% (по данным за IV квартал 2020 года). Затраты, связанные непосредственно с жильем, учитываются только в составе расходов на ЖКУ. Их вес составляет от 9,6 до 15,5%.

В случае если исследование покажет эффективность, в 2023 году вмененную арендную плату могут включить уже в расчет официального уровня инфляции. Эксперты уверены, что пойти на такую реформу необходимо: это позволит гораздо более объективно оценивать реальный уровень ИПЦ.