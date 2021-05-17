Водительское удостоверение не подошло для финансовых услуг

17 мая. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг. Хотя этот способ обещал быть популярным и удобным для граждан, уровень защиты водительского удостоверения достаточен лишь для упрощенной идентификации, считают регуляторы, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с позицией Росфинмониторинга в отношении инициативы Национального совета финансового рынка (НСФР) и фонда "Сколково" в части поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Авторы поправок предложили расширить состав документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций, включив в него водительское. Поправки были внесены в Госдуму в феврале 2021 года, и на данный момент они уже одобрены в первом чтении.

Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Росфинмониторинга, в водительском удостоверении содержатся не все сведения, указанные в абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ. "В связи с чем оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность",— заключают в ведомстве. С этим согласны и в Банке России.

В данном случае эксперты согласны с регуляторами. Использовать водительское удостоверение в качестве полноценной замены паспорта для идентификации банковских клиентов — столь же избыточная и ненужная мера, сколько и рискованная, считает председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева, мнение которого приводит газета.

В НСФР считают удобным использование водительских прав как способа удостоверения личности, но готовы учесть замечания регуляторов.