Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 млрд рублей

17 мая. FINMARKET.RU - Дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин в этом году могут составить около 70 млрд рублей, пишут "Известия", приводящие оценку S7 Group. По данным Росавиации, с начала года стоимость топлива в крупнейших аэропортах страны выросла примерно на 20%. Для стабилизации ситуации ФАС предложила перевозчикам при закупке керосина применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов топливом. Об этом говорится в письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую ведомство просит рассмотреть предложения ФАС. Эксперты считают, что предложенное антимонопольной службой формульное ценообразование позволит перевозчикам сгладить ценовые риски при приобретении авиакеросина.

Для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС предложила авиакомпаниям при закупке топлива применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином, сообщают "Известия", ссылаясь на письмо Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую ведомство просит рассмотреть предложения ФАС. Представитель Минтранса сообщил, что письмо было направлено ведомством в АЭВТ для оценки авиаперевозчиками предложений ФАС. Позиция АЭВТ до настоящего времени не представлена, уточнил он. В АЭВТ уточнили изданию, что готовят позицию, воздержавшись от дальнейших комментариев.

ФАС предлагает авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы и рекомендует закупать авиатопливо на биржевых торгах, сказал "Известиям" представитель ведомства, добавив, что это обеспечит прямую цепочку производитель–потребитель.

"Суть предложений ФАС сводится к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур. Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее. Это один из способов сдерживания цен", — пояснил он.

Также необходимо оптимизировать количество и стоимость логистических услуг по доставке авиационного керосина, указывают в ФАС. По словам представителя службы, необходимы механизмы для защиты рынка от ненужных перекупщиков, не выполняющих конкретных функций, но завышающих цены.

В Минэнерго считают, что потенциал для снижения транспортной составляющей в цене авиакеросина есть. Она составляет в среднем 5–10% в нормальном случае, отметил представитель министерства, уточнив, что для отдаленных регионов она выше.

Для преодоления кризиса в отрасли воздушных перевозок важно наличие действенного механизма сдерживания роста цен авиационного керосина, сказал "Известиям" представитель S7 Group.

"Таковым должен был стать демпферный механизм, однако из-за завышенного уровня демпфера он не эффективен и ни разу не применялся на практике", — указали в S7.

В компании предложили дополнить перечень мер по стабилизации ситуации на рынке авиакеросина мерой, направленной на снижение базового уровня демпфера с 48,3 до 40 тыс. рублей за т авиационного керосина, установленного на 2019 год, с последующей его индексацией в 2020–2024 годах на официальный уровень инфляции Росстата.

Поддержка авиакомпаний через демпферный механизм без его корректировки начнется только при росте цены авиатоплива более чем на 50%, сообщил на заседании РСПП Дмитрий Куделькин. В Минтрансе ранее говорили "Известиям", что такая мера не рассматривается.