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17 мая 2021 года 09:37
Пиломатериалам расстроят экспорт
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - Минпромторг планирует ограничить экспорт пиломатериалов: их могут включить в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Тогда министерство сможет наложить временные ограничения на вывоз из России пиломатериалов или полностью запретить экспорт, пишет "Российская газета". Эти меры связаны с двукратным ростом цен на пиломатериалы из-за дефицита древесины для строительства домов в России и за рубежом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, год назад один кубометр доски стоил 11-13 тыс. рублей, а сейчас - 22-26 тыс. рублей. Минпромторг не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%. Сейчас пошлины не зависят от показателя сырости древесины. Цены на древесину выросли не только в России, но в мире в целом. По данным минпромторга, зарубежные цены на 7-30% выше российских. В ассоциации согласны, что экспорт лучше придержать, пока цены не стабилизируются. Экспорт пиломатериалов из России в 2020 году составил $4,2 млрд (данные портала International Trade Centre), больше половины приходится на Китай ($2,3 млрд долларов).
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Ключевые слова: РФ, пиломатериалы, экспорт
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