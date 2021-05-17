Парадоксы пессимистического потребительского бума

17 мая. FINMARKET.RU - Выход из коронакризиса будет сопровождаться резким ростом расходов россиян. Это может привести к большим финансовым проблемам, пишут "Ведомости", приводящие мнение экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) из доклада "Чего можно ожидать на выходе из "коронакризиса" в 2021–2022 гг.?"..

Окончание пандемии в России будет сопровождаться сильным ростом потребления, активными инвестициями населения в ценные бумаги и недвижимость и отсутствием заметного ускорения роста вкладов даже при том, что проценты по ним будут постепенно расти. Такой вывод содержится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Чего можно ожидать на выходе из "коронакризиса" в 2021–2022 гг.?". При этом потребительские, финансируемые за счет сокращения сделанных ранее накоплений, будут восстанавливаться быстрее, чем за счет потребкредитов.

Как отмечает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, "теперь россияне гораздо быстрее, чем после предыдущих кризисов, восстанавливают уровень потребления, стремительно растрачивая сделанные накопления". Эксперт называет такое поведение "парадоксом пессимистического потребительского бума" и напоминает, что непродуманное потребление чревато финансовыми проблемами.

При этом проведенный ЦМАКП анализ динамики компонентов индекса потребительской уверенности, который рассчитывается Росстатом, свидетельствует, что в последние семь лет даже на фоне относительной стабильности личного материального положения россиян их ожидания от будущего становились все пессимистичнее. Но этот рост пессимизма относительно будущего благосостояния заставляет россиян не ограничивать, а, наоборот, наращивать потребление.

В то же время директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович с выводами ЦМАКП не соглашается. "Реальные доходы населения не растут, а падают, поэтому пессимизм вполне объясним, – отмечает он. – Так, по данным Росстата, за 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 3% (это примерно 2 трлн руб.), а за I квартал 2021 г. – на 3,6%. При этом на 1 апреля зафиксирован самый крупный объем сбережений – более 33 трлн руб. и плюс к этому более 13 трлн в "кэше". Это значит, что люди стараются больше сберегать, а не тратить". О том, что потребление восстанавливается весьма умеренно, свидетельствует и статистика по обороту розничной торговли и сферы услуг. "Пока еще эти два сектора экономики – основные драйверы потребления – в минусе", – отмечает Остапкович. Он считает, что переход от сберегательной модели к потребительской еще только начинается и опасаться того, что люди все растратят и останутся ни с чем, не стоит.