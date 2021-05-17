Применение материнского капитала могут расширить

17 мая. FINMARKET.RU - Применение материнского капитала могут распространить, в частности, на образовательные услуги ИП и строительство домов до достижения ребенком трех лет. С предложением расширить направления использования материнского капитала обратилась к президенту РФ заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщают "Известия". Нововведения позволят повысить уровень жизни семей с детьми и решат давно назревшие проблемы, считают эксперты.

"По информации источников, вице-премьер Татьяна Голикова обратилась в президенту с инициативой скорректировать правила (применения маткапитала) по двум направлениям: дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года); разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию", - говорится в публикации.

При согласии главы государства Голикова планирует дать министерству труда и соцзащиты РФ поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, заявили собеседники издания.

Между тем, пишут "Известия", в Минтруде уточнили, что пока к ним не поступали поручения по подготовке соответствующих изменений.

Существующие правила позволяют потратить средства маткапитала на образование детей (при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Как сообщали ранее в Минтруде, наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий — на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 млн человек.

Расширение возможностей использования материнского капитала может способствовать повышению уровня жизни семей с детьми, отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова, мнение которой приводят "Известия". Особенно это актуально на фоне снижения реальных доходов населения: в 2020 году показатель сократился на 3% к 2019 году, а в I квартале 2021 года снижение составило 3,6%. Кроме того, новые способы потратить сертификат увеличат спрос на услуги МСП, наиболее пострадавшего во время жестких противовирусных ограничений. А привлечение дополнительного денежного потока в этот сектор сейчас, на этапе восстановления спроса при увеличившейся кредитной нагрузке, позитивно отразится на структуре экономики, оптимистична эксперт.