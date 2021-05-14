Каждый третий россиянин готов дополнительно учиться ради повышения зарплаты

14 мая. FINMARKET.RU - Каждый третий россиянин считает: чтобы получать больше денег, нужно постоянно учиться и повышать квалификацию, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, Более трети россиян (34%) проявляют готовность пройти дополнительное обучение или повысить свою квалификацию ради повышения доходов.

На вопрос о том, что стоит предпринять прежде всего, чтобы больше зарабатывать, допускающий любое количество вариантов ответа, 15% сограждан ответили, что предпочли бы повысить качество своей работы, 13% респондентов считают, что лучший способ - проявлять инициативу.

В свою очередь, 12% работающих россиян полагают, что самый надёжный вариант повысить уровень своего ежемесячного дохода - вести с начальством переговоры о зарплате, отмечают в SuperJob.ru.

Что касается готовности начать своё дело, то, как показал опрос, на это способны 5% сограждан, 4% участников опроса предпочитают освоить смежную профессию, которая позволит зарабатывать больше денег.

Для повышения своих доходов лучшими способами считают заведение личных связей и подработку по 3% россиян, показывает исследование.

Затруднились ответить на вопрос о том, каким образом можно добиться повышения зарплаты, 13% респондентов. Другие советы дали 19% опрошенных, среди них — развивать желание зарабатывать, быть коммуникабельным, активным, мобильным и даже переехать в другой город.

Опрос был проведен 26 апреля - 4 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 358 населённых пунктах, во всех федеральных округах.