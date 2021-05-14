Пенсионные накопления не дотягивают до прожиточного минимума

14 мая. FINMARKET.RU - В рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) средняя ежемесячная накопительная пенсия составила на конец 2020 года 956 руб. Средний счет по ОПС в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) равнялся 77,2 тыс. руб. Количество лиц, получающих пенсию (как единовременные выплаты, срочные выплаты, так и накопительную часть трудовой пенсии), составило 484 тыс. человек. При этом более 90% платежей приходится на единовременные выплаты, которые назначаются в случае, если расчетный размер накопительнойсоставляет 5% и менее от суммы страховой и накопительной пенсий. Такие данные "Независимой газете" сообщили в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Граждане не успели сформировать значительный пенсионный капитал в рамках ОПС из-за многолетнего моратория ("заморозки") на формирование пенсионных накоплений. Мораторий был продлен до конца 2022 года. "Таким образом, ситуация существенно не изменится, по крайней мере до 2022 года, когда сначала женщины 1967 года рождения начнут достигать пенсионного возраста по накопительной пенсии - 55 лет. Еще через пять лет на накопительную пенсию массово начнут выходить мужчины", - пояснил исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов.

По его словам, пик пенсионных выплат клиентам НПФ по обязательствам, уже сформированным в ОПС, должен наступить примерно в 2037-2047 годах. "Ближе к этим годам ожидается и достижение по-настоящему существенной в общей структуре пенсии роли выплат из пенсионных накоплений", - отметил он.

Если суммировать как обязательную, так и добровольную части, то на данном этапе существующие программы накоплений помогают обеспечить среднестатистическому участнику прибавку в размере примерно 4,8 тыс. руб. С учетом тех данных, которые ранее сообщали в Пенсионном фонде России, Минтруде и Росстате, это менее 30% от среднегодового размера страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году и менее 10% от средней по стране зарплаты за тот же год. Это в лучшем случае около половины прожиточного минимума пенсионера или даже меньше, если брать данные уже за 2021 год.

В Центробанке обеспокоились стагнацией рынка НПФов, включая сегмент добровольных накоплений, а не только "замороженный" обязательный накопительный компонент. "Мы видим несколько причин, почему не развивается индустрия именно НПО. Первая - есть проблема с доверием к НПФ. Мы поэтому активно занимались расчисткой этого рынка, ужесточением требований, введением стресс-тестирования, что, может быть, не нравится индустрии, но, на мой взгляд, абсолютно необходимо, критично для повышения доверия", - сообщила на конференции в среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вторая причина - "нехватка экономических стимулов". "Мы с Минфином ведем диалог, я надеюсь, что он будет продуктивным, потому что и правительство, и Минфин показывают заинтересованность в этой индустрии по налоговому стимулированию, здесь нужно это сделать", - пояснила Набиуллина.