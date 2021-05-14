В России растет спрос на автодома

14 мая. FINMARKET.RU - В России резко вырос спрос на автодома. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе "Авито. Авто", по итогам прошедшего месяца спрос на кемперы вырос на 48%. Причем наиболее активно такими авто для путешествий интересуются жители столицы: на долю Москвы приходится 14% от общефедерального спроса.

Народ стал активно интересоваться автодомами в 2020 году, когда началась пандемия и были закрыты границы, отмечают в "Авито. Авто". Но даже сейчас, когда вариантов для поездок стало больше, спрос и предложение все равно растут.

Поскольку новый автодом весьма дорог, многие предпочитают брать его в аренду. Например, в Москве спрос настолько ажиотажный, что в некоторых компаниях просят бронировать машину за два месяца до даты поездки. Прокатные кемперы в столице нарасхват, хотя средняя цена одного дня в автодоме составляет 20 тыс. рублей. Причем летом минимальный срок аренды - 10 дней.

Самые популярные направления для путешествий в автодомах - Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Тверская области, Карелия, а также города, входящие в состав Золотого кольца. В фирмах это знают абсолютно точно, поскольку маршруты обязательно согласовываются. По дороге на юг, как рассказывают путешественники на форумах, нередко заезжают в Ростовскую область, чтобы провести хоть пару дней на берегу Дона.

Хотя теоретически на автодоме можно останавливаться везде, где это не запрещено ПДД, довольно часто нужно пользоваться оборудованными кемпингами. По данным сервисов для путешествий, в России насчитывается 2226 средств размещения для туристов на автодомах. Особенно популярны кемпинги на Черном и Азовском морях, а также на Селигере. Средняя стоимость стоянки в кемпинге может составлять около 4 тыс. в сутки с учетом полного перечня услуг. Таким образом, 10-дневное путешествие на арендном автодоме по России может обойтись с учетом сопутствующих расходов в 300-350 тыс. рублей. Однако важно, отмечает "РГ", что кемперы высокого класса рассчитаны на компанию или большую семью из семи человек.