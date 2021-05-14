Экономисты раскритиковали новую стратегию социально-экономического развития

14 мая. FINMARKET.RU - На 14 мая планировалось внесение Минэкономразвития в правительство новой стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. Однако планы изменились: теперь речь идет не о стратегии, а о "широком перечне новых инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, направленных на достижение национальных целей развития". А срок их представления правительству сдвинут на 16 июня 2021 г.,пишут "Ведомости"

Одной из возможных причин эксперты считают жесткую критику, которой подвергся проект стратегии со стороны ученых-экономистов, которые пришли к выводу, что этот документ "продолжит традицию регулярно нарушаемых планов". Свои претензии к новой стратегии социально-экономического развития страны ученые высказали на научно-практической конференции "Абалкинские чтения", прошедшей на базе РЭУ им. Плеханова. С одной стороны, экономисты согласились, чтодостижения назначенных президентом целей национального развития жизненно необходима. С другой - напомнили, что в России уже имеется множество разных стратегий, принятых в том числе и на более долгие сроки.

В частности, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов среди актуальных отраслевых и локальных стратегий выделяет четыре, по его мнению, важнейших: стратегию национальной безопасности страны до 2030 г., стратегию научно-технологического развития до 2035 г., стратегию экономической безопасности страны до 2030 г. и принятую в 2019 г. стратегию пространственного развития до 2025 г. "У них и сроки разные, и цели по большому счету не увязаны друг с другом, при этом они порой дублируют отдельные элементы друг друга, - отмечает Бодрунов. - Но главное - все они приняты, как это ни покажется странным, и без базовой теоретически продвинутой концепции нашего развития, и без основополагающей и целеопределяющей стратегии развития страны в целом". Но главное - все уже принятые стратегии регулярно не выполняются.

Скорее всего, и новую стратегию ждет аналогичная судьба, поскольку в сегодняшних условиях российское правительство прежде всего ориентируется на короткие цели, пытаясь противостоять текущим кризисам и обеспечивать поддержку занятости, доходов населения, обеспечить быстрое восстановление экономической активности, считает директор Института экономики РАН Елена Ленчук.

Другие эксперты также признают, что в последние годы понятие стратегии российские чиновники массово подменяют тем, что принято называть планированием.